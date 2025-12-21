Во время концерта Круть почтила память фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу СЦЕНА.UA.

Марина Круть исполнила песню группы ADAM "Дещо інше". Композиция вошла в альбом 2019 года "Роним". Певица попросила людей и в дальнейшем слушать треки Михаила Клименко, а не только сейчас.

Рассказывайте своим детям о Михаиле, ставьте его музыку. У него невероятно крутая музыка. Я уверена, что вы еще не все слышали его доработки. Обязательно послушайте все его творчество,

– обратилась Марина к зрителям в зале.

Круть отметила, что память о Клименко будет жить в его песнях.

Отметим, что после смерти Михаила Марина посвятила ему трогательное сообщение в инстаграме. Она поделилась, что встретила музыканта, когда была совсем маленькой и растерянной. Тогда Клименко поддержал певицу.

Ты верил в меня еще тогда, когда никто не верил. Ты сделал так, чтобы в меня верили. Ты открыл меня миру,

– написала Круть.

Певица выразила благодарность Михаилу за то, что он учил ее музыкальному делу.

