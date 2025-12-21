Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт МУЗВАР. На концерте alyona alyona вспомнила Андрея Яценко ("Дизеля"), Лесика, Степана Гигу и Михаила Клименко.
К сожалению, нас не жалеют болезни. И в этом году стало гораздо меньше артистов. От нас ушли "Дизель", Лесик, Степан Гига, ADAM, но их песни навсегда останутся в наших сердцах,
– сказала рэперша со сцены.
Во Дворце спорта alyona alyona исполнила одну из самых популярных песен группы ADAM "Медленно", а люди в зале подпевали. Отметим, что этим треком ранее почтили память фронтмена коллектива, Михаила Клименко, и другие артисты, в частности YAKTAK, KOLA и Иван Люленов.
Также композицию "Медленно" спели во время прощания с Клименко, об этом писало издание OBOZ.UA.
Что известно о смерти артистов, которых вспомнила alyona alyona?
Лидер и основатель рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер 20 октября. Причиной смерти 55-летнего музыканта стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
С "Дизелем" попрощались 23 октября в Киеве в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Урну с прахом Яценко похоронили на Байковом кладбище.
Лесик (Олег Турко) умер 22 ноября в 58-летнем возрасте. Похороны состоялись на следующий день в родном городе музыканта – Новояворовск, что на Львовщине. Похоронили экс-участника группы DZIDZIO в поселке Ивано-Франково.
Михаила Клименко не стало 7 декабря. Ему было всего 38 лет. Незадолго до этого стало известно, что фронтмен группы ADAM заболел туберкулезным менингитом и впал в кому.
Прощание с музыкантом прошло в Национальной филармонии Украины в Киеве. Его похоронили в селе Лубянка.
12 декабря сообщили о смерти Степана Гиги. Народного артиста провели в последний путь во Львове, попрощаться с ним пришли сотни людей. Певца похоронили на Лычаковском кладбище.