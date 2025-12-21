Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт МУЗВАР. На концерте alyona alyona вспомнила Андрея Яценко ("Дизеля"), Лесика, Степана Гигу и Михаила Клименко.

К сожалению, нас не жалеют болезни. И в этом году стало гораздо меньше артистов. От нас ушли "Дизель", Лесик, Степан Гига, ADAM, но их песни навсегда останутся в наших сердцах,

– сказала рэперша со сцены.

Во Дворце спорта alyona alyona исполнила одну из самых популярных песен группы ADAM "Медленно", а люди в зале подпевали. Отметим, что этим треком ранее почтили память фронтмена коллектива, Михаила Клименко, и другие артисты, в частности YAKTAK, KOLA и Иван Люленов.

Также композицию "Медленно" спели во время прощания с Клименко, об этом писало издание OBOZ.UA.

Что известно о смерти артистов, которых вспомнила alyona alyona?