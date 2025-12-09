Провести певца в последний путь пришли его родные, поклонники и коллеги. О том, какой была церемония прощания – смотрите в материале 24 Канала.
Прощальная церемония с Михаилом Клименко началась во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины в Киеве.
У входа в помещение расставили мольберты и плакаты, на которых напечатаны строки из песен группы ADAM, как передает издание OBOZ.UA.
В Киеве устроили церемонию прощания с фронтменом группы ADAM / Фото Екатерины Остапчук
В зале установили гроб с телом артиста, его черно-белое фото и букеты с живыми цветами.
Корреспонденты ТСН добавили, что в Национальной филармонии звучала музыка, написанная самим Клименко.
Кроме жены и двух детей, на церемонии прощания присутствовали родители Михаила.
Проститься с исполнителем также пришло немало украинских звезд. Среди них – Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Геля Зозуля, Александр Педан, Лера Мандзюк и многие другие.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- В течение более двух месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом.
- Три недели Михаил провел в коме, однако 7 декабря сердце 38-летнего музыканта остановилось.
- Похоронят фронтмена группы ADAM в селе Лубянка.