Провести певца в последний путь пришли его родные, поклонники и коллеги. О том, какой была церемония прощания – смотрите в материале 24 Канала.

Прощальная церемония с Михаилом Клименко началась во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины в Киеве.

У входа в помещение расставили мольберты и плакаты, на которых напечатаны строки из песен группы ADAM, как передает издание OBOZ.UA.

В Киеве устроили церемонию прощания с фронтменом группы ADAM / Фото Екатерины Остапчук

В зале установили гроб с телом артиста, его черно-белое фото и букеты с живыми цветами.

Корреспонденты ТСН добавили, что в Национальной филармонии звучала музыка, написанная самим Клименко.

Кроме жены и двух детей, на церемонии прощания присутствовали родители Михаила.

Проститься с исполнителем также пришло немало украинских звезд. Среди них – Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Геля Зозуля, Александр Педан, Лера Мандзюк и многие другие.

Что известно о смерти Михаила Клименко?