Під час концерту Круть вшанувала пам'ять фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку СЦЕНА.UA.
До речі Просто на концерті: alyona alyona щемливо вшанувала пам'ять Гіги, Клименка та інших артистів
Марина Круть виконала пісню гурту ADAM "Дещо інше". Композиція увійшла в альбом 2019 року "Ронім". Співачка попросила людей й надалі слухати треки Михайла Клименка, а не лише зараз.
Розказуйте своїм дітям про Михайла, ставте його музику. У нього неймовірно крута музика. Я впевнена, що ви ще не всі чули його доробки. Обов'язково послухайте всю його творчість,
– звернулась Марина до глядачів у залі.
Круть наголосила, що пам'ять про Клименка житиме у його піснях.
Зазначимо, що після смерті Михайла Марина присвятила йому зворушливий допис в інстаграмі. Вона поділилась, що зустріла музиканта, коли була зовсім малою і розгубленою. Тоді Клименко підтримав співачку.
Ти вірив у мене ще тоді, коли ніхто не вірив. Ти зробив так, аби у мене вірили. Ти відкрив мене світу,
– написала Круть.
Співачка висловила вдячність Михайлу за те, що він учив її музичній справі.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
Михайло Клименко помер 7 грудня у 38-річному віці. До того, 19 листопада, стало відомо, що музикант перебуває у комі. Кілька місяців він боровся з туберкульозним менінгітом.
З фронтменом гурту ADAM попрощалися 9 грудня у Києві. Церемонія пройшла у Національній філармонії України. Серед присутніх були батьки, дружина та діти Клименка, а також чимало українських зірок, зокрема Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, Олександр Педан.
Поховали музиканта у селі Луб'янка Київської області.