Під час концерту Круть вшанувала пам'ять фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку СЦЕНА.UA.

Марина Круть виконала пісню гурту ADAM "Дещо інше". Композиція увійшла в альбом 2019 року "Ронім". Співачка попросила людей й надалі слухати треки Михайла Клименка, а не лише зараз.

Розказуйте своїм дітям про Михайла, ставте його музику. У нього неймовірно крута музика. Я впевнена, що ви ще не всі чули його доробки. Обов'язково послухайте всю його творчість,

– звернулась Марина до глядачів у залі.

Круть наголосила, що пам'ять про Клименка житиме у його піснях.

Зазначимо, що після смерті Михайла Марина присвятила йому зворушливий допис в інстаграмі. Вона поділилась, що зустріла музиканта, коли була зовсім малою і розгубленою. Тоді Клименко підтримав співачку.

Ти вірив у мене ще тоді, коли ніхто не вірив. Ти зробив так, аби у мене вірили. Ти відкрив мене світу,

– написала Круть.

Співачка висловила вдячність Михайлу за те, що він учив її музичній справі.

