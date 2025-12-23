К сожалению, в 2025 году в украинском шоу-бизнесе было много потерь среди звезд. Чья-то жизнь оборвалась в преклонном возрасте, а кого-то смерть забрала слишком рано.

Жизнь часто бывает несправедливой, однако те, кто остаются, имеют особый долг – помнить о тех, кто уже на небе. 24 Канал вспоминает, кто из украинских селебрети в 2025 году покинул этот мир.

Кто из украинских звезд умер в 2025 году?

Анна Жук

Украинский блогер погибла в ДТП возле села Засулье, Полтавская область. Авария произошла из-за столкновения автомобиля Lexus с грузовиком Renault. От полученных травм 39-летняя Анна скончалась на месте.

Анна Жук / Фото из инстаграма

Владимир Раков

Владимир был танцовщиком, а также служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. 6 января 2025 года защитник погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 30 лет.

2 марта в столице Владимира провели в последний путь.

Владимир Раков / Фото из инстаграма

Таисия Литвиненко

Украинская актриса умерла 6 апреля в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала болезнь. Таисию, которая известна ролью в фильме "За двумя зайцами", похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Таисия Литвиненко / Фото Львовской ОВА

Александр Чечун

Александр был участником "Лиги смеха", а с 2022 года стал военнослужащим. Его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года. Мужчина получил серьезное ранение на фронте во время выполнения боевого задания, а врачи почти год боролись за жизнь защитника, однако чуда не произошло.

Александр Чечун / Скриншот из инстаграма

Валентин Ембрик

Музыкант и военный погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области 26 февраля 2025 года.

В январе 2023 года Валентин добровольно подписал контракт с ВСУ. Прошел самостоятельное обучение на оператора БПЛА. Вместе с побратимами парень создал взвод "Махно-групп".

На войне погиб Валентин Ембрик / Фото Бурштынский городской совет

Изабелла Павлова-Рушковская

Заслуженная артистка Украины умерла на 97-м году жизни. Простились с актрисой 21 апреля на Байковом кладбище в крематории.

Изабелла Павлова-Рушковская / Фото из открытых источников

Людмила Игнатенко

Заслуженная артистка Украины умерла в возрасте 82 лет. Она была членом Национального союза театральных деятелей. В последний путь Людмилу провели 19 мая.

Людмила Игнатенко / Фото из фейсбука Театра юного зрителя

Гриша Чайка

Музыкант и участник концертной команды "Океана Эльзы" в последний период жизни боролся с раком крови. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

За два дня до смерти Гриша писал в соцсетях, что восстанавливается после второй химиотерапии.

Гриша Чайка / Фото из инстаграма "Океана Эльзы"

Татьяна Шелига

Звезда сериала "Когда мы дома" умерла в возрасте 76 лет. В последние годы актриса сильно болела, а также перенесла несколько операций, одна из которых – на сердце.

Татьяна Шелига / Фото с фейсбука актрисы

Игорь Поклад

Украинский композитор умер в возрасте 83 лет в Киеве под звуки "Шахедов". Его жена Светлана рассказала, что муж ушел из жизни мирно и без боли. По словам женщины, на здоровье Поклада повлиял период оккупации, когда им пришлось жить в подвале.

Игорь Поклад / Фото из фейсбука Светланы Поклад

Анастасия Добрынина

Актриса украинского театра умерла в возрасте 42 лет. Анастасия преждевременно ушла из жизни 21 июля 2025 года.

Анастасия Добрынина / Фото из открытых источников

Дмитрий Пасечник

Артист балета Львовской оперы погиб на фронте. Дмитрий мобилизовался в ряды ВСУ в июне этого года. Обстоятельства смерти не раскрывали.

Дмитрий Пасечник / Фото Львовской национальной оперы

Александр Меленевский

Оператор Starlight Media, умер 15 сентября. После начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, но в 2023 году вернулся к работе на телевидении.

Церемония прощания прошла в Виннице.

Александр Меленевский / Фото из соцсетей

Богдан Богач

Один из основателей группы "Пиккардийская терция" умер на 50-м году жизни. Известно, что Богдан ушел из жизни внезапно.

Богдан Богач / Фото из фейсбука группы

Миша Педан

Известный украинский фотограф умер 24 сентября 2025 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 68 лет.

Михаил Педан / Фото из фейсбука Екатерины Сергацковой

Андрей Нескубин

Украинский музыкант и актер погиб на войне 17 сентября 2025 года. Известно, что причина смерти – разрыв авиабомбы. Андрей находился в 12 километрах от линии фронта.

С защитником попрощались 28 сентября.

Андрей Нескубин / Фото из фейсбука "Шелтер Плюс"

Сергей Сокур

Днепровский танцор и звукорежиссер погиб в боях за Украину. Он считался пропавшим без вести почти год, однако тест ДНК подтвердил его гибель во время выполнения боевого задания.

У защитника остались жена и четверо детей.

Сергей Сокур / Фото из телеграмм-канала "Наш Город Днепр"

Василий Хомко

Бывший режиссер шоу "Орел и решка" погиб на фронте, в бою с российскими оккупантами.

Прощание с Василием Хомко состоялось 5 декабря в Михайловском соборе.

Василий Хомко / Фото из инстаграма Галины Спивак

Эдуард Павлов

Звукорежиссер также погиб на фронте. Ему было 53 года. Сейчас деталей обстоятельств смерти не разглашают.

Эдуард Павлов / Фото PEN Ukraine

"Дизель" (Андрей Яценко)

Украинский музыкант, участник группы Green Grey, умер 20 октября. Прощались с Андреем в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Позже гроб с телом "Дизеля" повезли на Байковое кладбище, где его кремировали.

Коллеги из Green Grey рассказали, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Андрей Яценко / Фото из фейсбука Green Grey

Дмитрий Антонюк

Военный дирижер умер внезапно за пультом во время репетиции ансамбля ВСУ. Ему было 64 года.

Дмитрий Антонюк / Фото Военно-музыкальное управление Вооруженных Сил Украины

Константин Гузенко

Фотограф Ukraїner отдал свою жизнь на фронте 2 ноября.

Константин Гузенко / Фото Богдана Логвиненко

Виктор Маринюк

Украинский художник и график умер в возрасте 86 лет. Прощание с Маринюком состоялось 8 ноября в Союзе художников.

Виктор Маринюк / Фото Степана Рябченко

Лесик (Олег) Турко

Музыкант умер 22 ноября. Панихида по Лесику состоялась в церкви Святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец. Похоронили исполнителя в поселке Ивано-Франково.

Лесик Турко / Фото из инстаграма певца

Михаил Клименко

Сердце фронтмена группы ADAM перестало биться 7 декабря. В течение нескольких месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом. Болезнь развилась на фоне употребления препаратов от проблем со спиной.

После длительного лечения Клименко попал в реанимацию, а затем впал в кому, где провел около 3 недель.

Прощание с певцом состоялось 9 декабря.

Михаил Клименко / Фото Татьяны Шавловской

Степан Гига

О смерти народного артиста стало известно 12 декабря. Он несколько недель находился в больнице, в реанимации Первого ТМО Львова. Впоследствии источники сообщили 24 Каналу, что мужчине ампутировали ногу выше колена, он находился в тяжелом состоянии. Наша редакция обращалась за комментарием к пиар-менеджеру Гиги Ирэне.

В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,

– ответила Ирэна.

Далее СМИ писали, что мужчина впал в кому. Похороны состоялись 15 декабря в Гарнизонном храме. Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище, в соответствии с его завещанием.

Степан Гига / Фото из инстаграма артиста

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования.