К сожалению, в 2025 году в украинском шоу-бизнесе было много потерь среди звезд. Чья-то жизнь оборвалась в преклонном возрасте, а кого-то смерть забрала слишком рано.
Жизнь часто бывает несправедливой, однако те, кто остаются, имеют особый долг – помнить о тех, кто уже на небе. 24 Канал вспоминает, кто из украинских селебрети в 2025 году покинул этот мир.
Кто из украинских звезд умер в 2025 году?
Анна Жук
Украинский блогер погибла в ДТП возле села Засулье, Полтавская область. Авария произошла из-за столкновения автомобиля Lexus с грузовиком Renault. От полученных травм 39-летняя Анна скончалась на месте.
Анна Жук / Фото из инстаграма
Владимир Раков
Владимир был танцовщиком, а также служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. 6 января 2025 года защитник погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 30 лет.
2 марта в столице Владимира провели в последний путь.
Владимир Раков / Фото из инстаграма
Таисия Литвиненко
Украинская актриса умерла 6 апреля в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала болезнь. Таисию, которая известна ролью в фильме "За двумя зайцами", похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.
Таисия Литвиненко / Фото Львовской ОВА
Александр Чечун
Александр был участником "Лиги смеха", а с 2022 года стал военнослужащим. Его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года. Мужчина получил серьезное ранение на фронте во время выполнения боевого задания, а врачи почти год боролись за жизнь защитника, однако чуда не произошло.
Александр Чечун / Скриншот из инстаграма
Валентин Ембрик
Музыкант и военный погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области 26 февраля 2025 года.
В январе 2023 года Валентин добровольно подписал контракт с ВСУ. Прошел самостоятельное обучение на оператора БПЛА. Вместе с побратимами парень создал взвод "Махно-групп".
На войне погиб Валентин Ембрик / Фото Бурштынский городской совет
Изабелла Павлова-Рушковская
Заслуженная артистка Украины умерла на 97-м году жизни. Простились с актрисой 21 апреля на Байковом кладбище в крематории.
Изабелла Павлова-Рушковская / Фото из открытых источников
Людмила Игнатенко
Заслуженная артистка Украины умерла в возрасте 82 лет. Она была членом Национального союза театральных деятелей. В последний путь Людмилу провели 19 мая.
Людмила Игнатенко / Фото из фейсбука Театра юного зрителя
Гриша Чайка
Музыкант и участник концертной команды "Океана Эльзы" в последний период жизни боролся с раком крови. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.
За два дня до смерти Гриша писал в соцсетях, что восстанавливается после второй химиотерапии.
Гриша Чайка / Фото из инстаграма "Океана Эльзы"
Татьяна Шелига
Звезда сериала "Когда мы дома" умерла в возрасте 76 лет. В последние годы актриса сильно болела, а также перенесла несколько операций, одна из которых – на сердце.
Татьяна Шелига / Фото с фейсбука актрисы
Игорь Поклад
Украинский композитор умер в возрасте 83 лет в Киеве под звуки "Шахедов". Его жена Светлана рассказала, что муж ушел из жизни мирно и без боли. По словам женщины, на здоровье Поклада повлиял период оккупации, когда им пришлось жить в подвале.
Игорь Поклад / Фото из фейсбука Светланы Поклад
Анастасия Добрынина
Актриса украинского театра умерла в возрасте 42 лет. Анастасия преждевременно ушла из жизни 21 июля 2025 года.
Анастасия Добрынина / Фото из открытых источников
Дмитрий Пасечник
Артист балета Львовской оперы погиб на фронте. Дмитрий мобилизовался в ряды ВСУ в июне этого года. Обстоятельства смерти не раскрывали.
Дмитрий Пасечник / Фото Львовской национальной оперы
Александр Меленевский
Оператор Starlight Media, умер 15 сентября. После начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, но в 2023 году вернулся к работе на телевидении.
Церемония прощания прошла в Виннице.
Александр Меленевский / Фото из соцсетей
Богдан Богач
Один из основателей группы "Пиккардийская терция" умер на 50-м году жизни. Известно, что Богдан ушел из жизни внезапно.
Богдан Богач / Фото из фейсбука группы
Миша Педан
Известный украинский фотограф умер 24 сентября 2025 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 68 лет.
Михаил Педан / Фото из фейсбука Екатерины Сергацковой
Андрей Нескубин
Украинский музыкант и актер погиб на войне 17 сентября 2025 года. Известно, что причина смерти – разрыв авиабомбы. Андрей находился в 12 километрах от линии фронта.
С защитником попрощались 28 сентября.
Андрей Нескубин / Фото из фейсбука "Шелтер Плюс"
Сергей Сокур
Днепровский танцор и звукорежиссер погиб в боях за Украину. Он считался пропавшим без вести почти год, однако тест ДНК подтвердил его гибель во время выполнения боевого задания.
У защитника остались жена и четверо детей.
Сергей Сокур / Фото из телеграмм-канала "Наш Город Днепр"
Василий Хомко
Бывший режиссер шоу "Орел и решка" погиб на фронте, в бою с российскими оккупантами.
Прощание с Василием Хомко состоялось 5 декабря в Михайловском соборе.
Василий Хомко / Фото из инстаграма Галины Спивак
Эдуард Павлов
Звукорежиссер также погиб на фронте. Ему было 53 года. Сейчас деталей обстоятельств смерти не разглашают.
Эдуард Павлов / Фото PEN Ukraine
"Дизель" (Андрей Яценко)
Украинский музыкант, участник группы Green Grey, умер 20 октября. Прощались с Андреем в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Позже гроб с телом "Дизеля" повезли на Байковое кладбище, где его кремировали.
Коллеги из Green Grey рассказали, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
Андрей Яценко / Фото из фейсбука Green Grey
Дмитрий Антонюк
Военный дирижер умер внезапно за пультом во время репетиции ансамбля ВСУ. Ему было 64 года.
Дмитрий Антонюк / Фото Военно-музыкальное управление Вооруженных Сил Украины
Константин Гузенко
Фотограф Ukraїner отдал свою жизнь на фронте 2 ноября.
Константин Гузенко / Фото Богдана Логвиненко
Виктор Маринюк
Украинский художник и график умер в возрасте 86 лет. Прощание с Маринюком состоялось 8 ноября в Союзе художников.
Виктор Маринюк / Фото Степана Рябченко
Лесик (Олег) Турко
Музыкант умер 22 ноября. Панихида по Лесику состоялась в церкви Святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец. Похоронили исполнителя в поселке Ивано-Франково.
Лесик Турко / Фото из инстаграма певца
Михаил Клименко
Сердце фронтмена группы ADAM перестало биться 7 декабря. В течение нескольких месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом. Болезнь развилась на фоне употребления препаратов от проблем со спиной.
После длительного лечения Клименко попал в реанимацию, а затем впал в кому, где провел около 3 недель.
Прощание с певцом состоялось 9 декабря.
Михаил Клименко / Фото Татьяны Шавловской
Степан Гига
О смерти народного артиста стало известно 12 декабря. Он несколько недель находился в больнице, в реанимации Первого ТМО Львова. Впоследствии источники сообщили 24 Каналу, что мужчине ампутировали ногу выше колена, он находился в тяжелом состоянии. Наша редакция обращалась за комментарием к пиар-менеджеру Гиги Ирэне.
В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,
– ответила Ирэна.
Далее СМИ писали, что мужчина впал в кому. Похороны состоялись 15 декабря в Гарнизонном храме. Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище, в соответствии с его завещанием.
Степан Гига / Фото из инстаграма артиста
