На жаль, у 2025 році в українському шоубізнесі було багато втрат серед зірок. Чиєсь життя обірвалось у похилому віці, а когось смерть забрала надто рано.
Життя часто буває несправедливим, однак ті, хто залишаються, мають особливий обов'язок – пам'ятати про тих, хто вже на небі. 24 Канал згадує, хто з українських селебреті у 2025 році покинув цей світ.
Хто з українських зірок помер у 2025 році?
Анна Жук
Українська блогерка загинула в ДТП біля села Засулля, Полтавська область. Аварія сталася через зіткнення автомобіля Lexus з вантажівкою Renault. Від отриманих травм 39-річна Анна померла на місці.
Анна Жук / Фото з інстаграму
Володимир Раков
Володимир був танцівником, а також служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 6 січня 2025 року захисник загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років.
2 березня у столиці Володимира провели в останню путь.
Володимир Раков / Фото з інстаграму
Таїсія Литвиненко
Українська акторка померла 6 квітня у віці 90 років. Причиною смерті стала хвороба. Таїсію, яка відома роллю у фільмі "За двома зайцями", поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
Таїсія Литвиненко / Фото Львівської ОВА
Олександр Чечун
Олександр був учасником "Ліги сміху", а з 2022 року став військовослужбовцем. Його життя обірвалось 9 квітня 2025 року. Чоловік зазнав серйозного поранення на фронті під час виконання бойового завдання, а лікарі майже рік боролись за життя захисника, однак дива не сталось.
Олександр Чечун / Скриншот з інстаграму
Валентин Ємбрик
Музикант і військовий загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 26 лютого 2025 року.
У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із ЗСУ. Пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА. Разом з побратимами хлопець створив взвод "Махно-груп".
На війні загинув Валентин Ємбрик / Фото Бурштинська міська рада
Ізабелла Павлова-Рушковська
Заслужена артистка України померла на 97-му році життя. Попрощалися з акторкою 21 квітня на Байковому кладовищі в крематорії.
Ізабелла Павлова-Рушковська / Фото з відкритих джерел
Людмила Ігнатенко
Заслужена артистка України померла у віці 82 років. Вона була членкинею Національної спілки театральних діячів. В останню путь Людмилу провели 19 травня.
Людмила Ігнатенко / Фото з фейсбуку Театру юного глядача
Гриша Чайка
Музикант та учасник концертної команди "Океану Ельзи" в останній період життя боровся раком крові. На жаль, хвороба виявилась сильнішою.
За два дні до смерті Гриша писав у соцмережах, що відновлюється після другої хімієтерапії.
Гриша Чайка / Фото з інстаграму "Океану Ельзи"
Тетяна Шеліга
Зірка серіалу "Коли ми вдома" померла у віці 76 років. Останніми роками акторка сильно хворіла, а також перенесла декілька операцій, одна з яких – на серці.
Тетяна Шеліга / Фото з фейсбуку акторки
Ігор Поклад
Український композитор помер у віці 83 роки у Києві під звуки "Шахедів". Його дружина Світлана розповіла, що чоловік пішов з життя мирно і без болю. За словами жінки, на здоров'я Поклада вплинув період окупації, коли їм довелось жити у підвалі.
Ігор Поклад / Фото з фейсбуку Світлани Поклад
Анастасія Добриніна
Акторка українського театру померла у віці 42 років. Анастасія передчасно пішла з життя 21 липня 2025 року.
Анастасія Добриніна / Фото з відкритих джерел
Дмитро Пасічник
Артист балету Львівської опери загинув на фронті. Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ у червні цього року. Обставини смерті не розкривали.
Дмитро Пасічник / Фото Львівської національної опери
Олександр Меленевський
Оператор Starlight Media, помер 15 вересня. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до війська, але у 2023 році повернувся до роботи на телебаченні.
Церемонія прощання пройшла у Вінниці.
Олександр Меленевський / Фото з соцмереж
Богдан Богач
Один із засновників гурту "Піккардійська терція" помер на 50-му році життя. Відомо, що Богдан пішов із життя раптово.
Богдан Богач / Фото з фейсбуку гурту
Міша Педан
Відомий український фотограф помер 24 вересня 2025 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Йому було 68 років.
Михайло Педан / Фото з фейсбуку Катерини Сергацкової
Андрій Нескубін
Український музикант і актор загинув на війні 17 вересня 2025 року. Відомо, що причина смерті – розрив авіабомби. Андрій знаходився за 12 кілометрів від лінії фронту.
Із захисником попрощалися 28 вересня.
Андрій Нескубін / Фото з фейсбуку "Шелтер Плюс"
Сергій Сокур
Дніпровський танцюрист і звукорежисер загинув у боях за Україну. Він вважався зниклим безвісти майже рік, однак тест ДНК підтвердив його загибель під час виконання бойового завдання.
У захисника залишились дружина та четверо дітей.
Сергій Сокур / Фото з телеграм-каналу "Наше Місто Дніпро"
Василь Хомко
Колишній режисер шоу "Орел і решка" загинув на фронті, у бою з російськими окупантами.
Прощання з Василем Хомко відбулось 5 грудня у Михайлівському соборі.
Василь Хомко / Фото з інстаграму Галини Співак
Едуард Павлов
Звукорежисер також загинув на фронті. Йому було 53 роки. Наразі деталей обставин смерті не розголошують.
Едуард Павлов / Фото PEN Ukraine
"Дизель" (Андрій Яценко)
Український музикант, учасник гурту Green Grey, помер 20 жовтня. Прощались з Андрієм у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Пізніше труну з тілом "Дизеля" повезли на Байкове кладовище, де його кремували.
Колеги з Green Grey розповіли, що причиною смерті артиста стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.
Андрій Яценко / Фото з фейсбуку Green Grey
Дмитро Антонюк
Військовий диригент помер раптово за пультом під час репетиції ансамблю ЗСУ. Йому було 64 роки.
Дмитро Антонюк / Фото Військово-музичне управління Збройних Сил України
Костянтин Гузенко
Фотограф Ukraїner віддав своє життя на фронті 2 листопада.
Костянтин Гузенко / Фото Богдана Логвиненка
Віктор Маринюк
Український художник і графік помер у віці 86 років. Прощання з Маринюком відбулось 8 листопада у Спілці художників.
Віктор Маринюк / Фото Степана Рябченка
Лесик (Олег) Турко
Музикант помер 22 листопада. Панахида за Лесиком відбулася у церкві Святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак. Поховали виконавця у селищі Івано-Франкове.
Лесик Турко / Фото з інстаграму співака
Михайло Клименко
Серце фронтмена гурту ADAM перестало битись 7 грудня. Упродовж декількох місяців артист боровся з туберкульозним менінгітом. Хвороба розвинулась на тлі вживання препаратів від проблем зі спиною.
Після тривалого лікування Клименко потрапив до реанімації, а згодом впав в кому, де провів близько 3 тижнів.
Прощання зі співаком відбулось 9 грудня.
Михайло Клименко / Фото Тетяни Шавловської
Степан Гіга
Про смерть народного артиста стало відомо 12 грудня. Він декілька тижнів перебував у лікарні, у реанімації Першого ТМО Львова. Згодом джерела повідомили 24 Каналу, що чоловіку ампутували ногу вище коліна, він перебував у важкому стані. Наша редакція зверталася за коментарем до піар-менеджерки Гіги Ірени.
На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам,
– відповіла Ірена.
Далі ЗМІ писали, що чоловік впав у кому. Похорон відбувся 15 грудня у Гарнізонному храмі. Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі, відповідно до його заповіту.
Степан Гіга / Фото з інстаграму артиста
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття.