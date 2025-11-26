Дети известных артистов пробовали свои силы в шоу без привилегий или поблажек, ведь хотели показать – они достойны места в проекте не благодаря своему имени, а благодаря таланту. К тому же "Голос страны" имел для этого идеальные условия – слепые прослушивания. 24 Канал расскажет о детях знаменитостей, которые пришли на вокальный конкурс.

Интересно Не только MELOVIN: какие украинские звезды принадлежат к ЛГБТ-сообществу

Варвара Кошевая

Дочь юмориста Евгения Кошевого дважды пробовала свои силы в вокальном конкурсе. Впервые она приняла участие в проекте "Голос. Дети" в 8 лет в третьем сезоне и спела хит Майли Сайрус – Wrecking Ball и развернула кресло Потапа. Интересно, что звездный тренер сразу ее узнал и не пожалел о своем выборе.

Варвара Кошевая на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Она покинула шоу на этапе батлов, но через два года Варя вернулась за реваншем. С песней Fall in Line она покорила всех членов жюри. Девушка выбрала своим тренером Джамалу и дошла до суперфинала. Сейчас Варвара проживает на две страны – Украину и Италию.

Варвара Кошевая на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Лия Меладзе

В 12 сезоне "Голоса страны" приняла участие дочь композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия. Она поделилась, что хочет быть услышанной и учиться самостоятельно писать музыку.

С первых секунд исполнения песни Hallelujah к девушке повернулся Святослав Вакарчук, а впоследствии на кнопки нажали и другие члены жюри. Однако Лия Меладзе решила продолжать путь на проекте в команде Нади Дорофеевой.

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Братья Меладзе не заняли четкой позиции относительно российско-украинской войны, а Константин в основном отмалчивается. Однако Лия в начале полномасштабного вторжения поддержала Украину. Сейчас она учится в США, но в описании ее профиля – сине-желтый флаг.

Мария Яремчук

Дочь легендарного Назария Яремчука приняла участие во втором сезоне "Голоса страны". Она исполнила песню "Дорогой длинной" и покорила Александра Пономарева. Странным образом к ней обернулись все четыре кресла, хоть из судей больше никто не нажимал кнопки.

Мария Яремчук на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Мария все-таки попала в команду Александра Пономарева. Она прошла в финал "Голоса страны" и заняла там 4 место. Карьера Марии Яремчук после проекта продолжала развиваться. В 2014 она стала представительницей Украины на Евровидении. Однако в 2018 году певица призналась, что панически боится сцены, поэтому решила сделать паузу в карьере.

Сейчас Мария Яремчук воспитывает первенца. Интересно, что в прессе ходили слухи о том, что отцом ее ребенка является Александр Пономарев. На самом же деле певец (и бывший звездный тренер певицы) стал крестным папой для сына Марии.

Тоня Матвиенко

Дочь народной артистки Нины Матвиенко приняла участие в первом сезоне "Голоса страны" – на то время ей было 29 лет. Тоня уже начала писать и выпускать собственные песни, но хотела попробовать свои силы и в конкурсе.

Певица вышла на сцену с песней "Не метелица", но никто из звездных тренеров не нажал кнопку. Судьи усомнились, что с таким народным тембром Тоня сможет удачно исполнять и другие песни. Но тренеры резко изменили мнение, когда узнали, кто перед ними стоит и пожалели.

Тоня Матвиенко на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Ситуацию исправил тогдашний музыкальный продюсер шоу Константин Меладзе. Он сказал, что Тоня может развить и популяризировать украинскую песню, и дал девушке второй шанс. Поэтому девушка во второй раз вышла на сцену и на этот раз попала в команду Русланы. Под ее руководством она попала в суперфинал.