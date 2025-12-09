Прощание с Михаилом Клименко состоялось в Национальной филармонии Украины. Во время церемонии присутствующие спели его хит – "Повільно". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Важно В память о Михаиле Клименко: YAKTAK и KOLA довели до слез исполнением песни "Медленно"
С лидером группы ADAM пришло попрощаться множество людей – родственники, близкие, коллеги, друзья и преданные поклонники. Они в унисон спели песню Михаила Клименко, ставшую едва ли не самым большим его хитом – "Повільно".
На прощании с Михаилом Клименко спели песню "Повільно": видео Андрей Жигайло, OBOZ.UA
Также с Михаилом Клименко попрощались долгими и громкими аплодисментами.
Отметим, на прощании с Михаилом Клименко его жена Александра Норова выступила с щемящей речью. Она поблагодарила мужа за 18 лет совместной жизни, любви и детей, пишет ТСН.
Что известно о смерти лидера группы ADAM?
Михаил Клименко два месяца боролся с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. Он долгое время лечился и находился в реанимации. 19 ноября Александра Норова, жена музыканта, впервые рассказала о том, что ее муж находится в коме. Один день лечения обходился семье в более 25 тысяч гривен.
7 декабря Михаил Клименко ушел из жизни. В память о талантливом музыканте и его творчестве украинские звезды начали исполнять его песню "Медленно" на своих концертах.
Группа ADAM существовала с 2015 года. Самые известные хиты – не только "Повільно", но и "Таку як є", "Ау ау" и другие.