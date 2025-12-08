YAKTAK и KOLA исполнили на своих концертах одну из самых популярных песен Клименко. Вчера на сцене прозвучал трек группы ADAM "Медленно", передает 24 Канал.

YAKTAK (Ярослав Карпук) рассказал, что, к сожалению, не успел познакомиться с Михаилом Клименко лично, "но невероятно любил и уважал его творчество".

Сегодня на концерте очень хотелось сыграть его песню: большую песню очень талантливого музыканта, пел весь зал. Спасибо за тепло и вечную музыку,

– говорится в заметке YAKTAK в инстаграме.

KOLA (Анастасия Прудиус) со слезами на глазах спела песню "Медленно" вместе со зрителями. Видео она опубликовала в тиктоке.

Для артиста это лучшее, когда его песни звучат. Я хочу, чтобы сейчас мы спели для него. Я уверена, что он нас слышит,

– сказала певица со сцены перед тем, как исполнить композицию.

Заметим, что в KOLA и группы ADAM есть совместный трек, который называется "Зорепадами". Вчера артистка с болью отреагировала на смерть коллеги. Она выразила соболезнования родным Клименко.

Это невыносимая боль. Потеря близкого человека, друга. Миша, твои песни будут жить вечно, и я буду тебя вспоминать всегда с улыбкой и любовью,

– отметила KOLA.

KOLA отреагировала на смерть Михаила Клименко: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Михаила Клименко?