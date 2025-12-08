YAKTAK и KOLA исполнили на своих концертах одну из самых популярных песен Клименко. Вчера на сцене прозвучал трек группы ADAM "Медленно", передает 24 Канал.
YAKTAK (Ярослав Карпук) рассказал, что, к сожалению, не успел познакомиться с Михаилом Клименко лично, "но невероятно любил и уважал его творчество".
Сегодня на концерте очень хотелось сыграть его песню: большую песню очень талантливого музыканта, пел весь зал. Спасибо за тепло и вечную музыку,
– говорится в заметке YAKTAK в инстаграме.
KOLA (Анастасия Прудиус) со слезами на глазах спела песню "Медленно" вместе со зрителями. Видео она опубликовала в тиктоке.
Для артиста это лучшее, когда его песни звучат. Я хочу, чтобы сейчас мы спели для него. Я уверена, что он нас слышит,
– сказала певица со сцены перед тем, как исполнить композицию.
Заметим, что в KOLA и группы ADAM есть совместный трек, который называется "Зорепадами". Вчера артистка с болью отреагировала на смерть коллеги. Она выразила соболезнования родным Клименко.
Это невыносимая боль. Потеря близкого человека, друга. Миша, твои песни будут жить вечно, и я буду тебя вспоминать всегда с улыбкой и любовью,
– отметила KOLA.
KOLA отреагировала на смерть Михаила Клименко: смотрите видео онлайн
Что известно о смерти Михаила Клименко?
19 ноября стало известно, что после длительного лечения туберкулезного менингита Михаил Клименко находится в коме.
Впоследствии певец PARFENIUK сообщил, что что у фронтмена группы ADAM были проблемы со спиной, а туберкулез возник на фоне препаратов, которыми он лечился.
7 декабря Клименко умер, о чем сообщила его жена Саша Норова.
Похороны музыканта состоятся во вторник, 9 декабря. Проститься с Михаилом можно будет в Национальной филармонии Украины с 10:00. Служба в церкви и прощание на кладбище состоится в селе Лубянка Киевской области, начало в 13:00. Жена Клименко попросила приносить только живые цветы.