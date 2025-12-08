YAKTAK і KOLA виконали на своїх концертах одну з найпопулярніших пісень Клименка. Учора на сцені прозвучав трек гурту ADAM "Повільно", передає 24 Канал.
YAKTAK (Ярослав Карпук) розповів, що, на жаль, не встиг познайомитися з Михайлом Клименком особисто, "але неймовірно любив і поважав його творчість".
Сьогодні на концерті дуже хотілося зіграти його пісню: велику пісню дуже талановитого музиканта, співав увесь зал. Дякую за тепло і вічну музику,
– йдеться у дописі YAKTAK в інстаграмі.
KOLA (Анастасія Прудіус) зі сльозами на очах заспівала пісню "Повільно" разом із глядачами. Відео вона опублікувала у тіктоці.
Для артиста це найкраще, коли його пісні звучать. Я хочу, щоб зараз ми заспівали для нього. Я впевнена, що він нас чує,
– сказала співачка зі сцени перед тим, як виконати композицію.
Зауважимо, що в KOLA та гурту ADAM є спільний трек, який називається "Зорепадами". Учора артистка з болем відреагувала на смерть колеги. Вона висловила співчуття рідним Клименка.
Це нестерпний біль. Втрата близької людини, друга. Мішо, твої пісні будуть жити вічно, і я буду тебе згадувати завжди з усмішкою та любов'ю,
– зазначила KOLA.
KOLA відреагувала на смерть Михайла Клименка: дивіться відео онлайн
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
19 листопада стало відомо, що після тривалого лікування туберкульозного менінгіту Михайло Клименко перебуває у комі.
Згодом співак PARFENIUK повідомив, що у фронтмена гурту ADAM були проблеми зі спиною, а туберкульоз виник на тлі препаратів, якими він лікувався.
7 грудня Клименко помер, про що повідомила його дружина Саша Норова.
Похорон музиканта відбудеться у вівторок, 9 грудня. Попрощатися з Михайлом можна буде в Національній філармонії України з 10:00. Служба в церкві та прощання на кладовищі відбудеться в селі Луб'янка Київської області, початок о 13:00. Дружина Клименка попросила приносити лише живі квіти.