Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Норовой. Она щемяще обратилась к любимому.
Саша Норова опубликовала черно-белое фото с Михаилом Клименко, где нежно обнимает его за плечи. К сообщению артистка добавила песню Марии Яремчук "Навсегда".
Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой. Я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви, она навсегда, ты навсегда! Каждая песня ADAM – это о нашем, это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкого чувства любви, красивой и чистой. Я тебя благодарю. Навсегда и не убежать. С тобой я. Со мной ты,
– написала Норова.
В комментариях под сообщением Сашу поддержали TAYANNA, Алина Паш, Джамала, Ольга Цибульская, Анатолий Анатолич и другие.
Отметим, что похороны музыканта состоятся завтра, 9 декабря, об этом Норова сообщила на инстаграм-странице группы ADAM. В 10:00 церемония начнется в Национальной филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище пройдет в селе Лубянка, что на Киевщине. Начало в 13:00.
Чем болел Михаил Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Более двух месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом.
Певец PARFENIUK рассказал, что у коллеги были проблемы со спиной, и болезнь возникла на фоне препаратов, которыми лечился фронтмен группы ADAM.
Все время жена Михаила просила молиться за него. 28 ноября в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялся молебен за здоровье музыканта.