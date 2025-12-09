Прощання з Михайлом Клименком відбулося в Національній філармонії України. Під час церемонії присутні заспівали його хіт – "Повільно". Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Важливо У пам'ять про Михайла Клименка: YAKTAK і KOLA довели до сліз виконанням пісні "Повільно"
З лідером гурту ADAM прийшло попрощатися безліч людей – родичі, близькі, колеги, друзі та віддані шанувальники. Вони в унісон заспівали пісню Михайла Клименка, що стала чи не найбільшим його хітом – "Повільно".
На прощанні з Михайлом Клименком заспівали пісню "Повільно": відео Андрій Жигайло, OBOZ.UA
Також з Михайлом Клименком попрощалися довгими й гучними оплесками.
Зазначимо, на прощанні з Михайлом Клименком його дружина Олександра Норова виступила з щемливою промовою. Вона подякувала чоловікові за 18 років спільного життя, кохання та дітей, пише ТСН.
Що відомо про смерть лідера гурту ADAM?
Михайло Клименко два місяці боровся з тяжкою хворобою – туберкульозним менінгітом. Він довгий час лікувався й перебував у реанімації. 19 листопада Олександра Норова, дружина музиканта, вперше розповіла про те, що її чоловік перебуває у комі. Один день лікування обходився сім'ї у понад 25 тисяч гривень.
7 грудня Михайло Клименко пішов з життя. У пам'ять про талановитого музиканта і його творчість українські зірки почали виконувати його пісню "Повільно" на своїх концертах.
Гурт ADAM існував з 2015 року. Найвідоміші хіти – не лише "Повільно", але й "Таку як є", "Ау ау" та інші.