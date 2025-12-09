Прощання з Михайлом Клименком відбулося в Національній філармонії України. Під час церемонії присутні заспівали його хіт – "Повільно". Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Важливо У пам'ять про Михайла Клименка: YAKTAK і KOLA довели до сліз виконанням пісні "Повільно"

З лідером гурту ADAM прийшло попрощатися безліч людей – родичі, близькі, колеги, друзі та віддані шанувальники. Вони в унісон заспівали пісню Михайла Клименка, що стала чи не найбільшим його хітом – "Повільно".

На прощанні з Михайлом Клименком заспівали пісню "Повільно": відео Андрій Жигайло, OBOZ.UA

Також з Михайлом Клименком попрощалися довгими й гучними оплесками.

Зазначимо, на прощанні з Михайлом Клименком його дружина Олександра Норова виступила з щемливою промовою. Вона подякувала чоловікові за 18 років спільного життя, кохання та дітей, пише ТСН.

Що відомо про смерть лідера гурту ADAM?