Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию. Президент наградил государственными наградами людей разных профессий.

Смотрите также Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория․ Как три года назад освобождали Херсон

Что известно о визите Зеленского в Херсон?

Владимир Зеленский сообщил, что в рамках визита наградил военных и гражданских лиц, которые в Херсоне служат для своего государства. Президент выразил благодарность всем, кто был причастен к освобождению города.

Это и есть Херсонщина, это и есть Украина. Люди, которые ежедневно защищают жизнь, которые живут ради Украины и помогают, волонтерят, сохраняют жизнь. Наши военные, наши ГСЧС-ники. Хочу поблагодарить абсолютно всех учителей, наших детей, которые здесь. Поблагодарить врачей, медицинских работников за то, что они борются за каждую жизнь и помогают. Хочу поблагодарить фермеров,

– сказал он.

Президент также сообщил, что провел совещание с лицами, которые отвечают за безопасность в регионе. Также присутствовали военные Сил беспилотных систем. По его словам, определили основные направления для защиты.

"Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города, фактически постоянно такая угроза. Определил, что наши Силы беспилотных систем, Птицы Мадьяра и другие подразделения увеличат здесь способности", – добавил он.

К слову, на днях Владимир Зеленский провел Ставку, на которой тоже представили и обсудили план реализации программы, которая направлена на усиление защиты украинского неба Херсона на фоне усиления ударов.

Какова ситуация в регионе?