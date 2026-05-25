Тарифи на світло з 1 червня

Про те, чи зміниться ціна на електроенергію для побутових споживачів, йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.

Прем'єр-міністерка пояснила, що чинний тариф на світло уряд продовжив на пів року (з кінця квітня 2026 року). Тобто він буде діяти до 31 жовтня 2026 року.

Так, для побутових споживачів ціни на світло залишаються без змін, на рівні 4,32 гривні за 1 кіловат-годину.

Зокрема діятиме пільговий тариф з 1 до 30 жовтня. "Знижки" на електроенергію спрямовані на те, що підтримати домогосподарства, де електрика є основним джерелом тепла:

оселі з електроопаленням;

багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання/систем автономного чи централізованого теплопостачання.

Для споживачів з пільгою, які використовують до 2 000 кіловат-годин на місяць тариф становить 2,64 гривні за 1 кіловат-годину.

Водночас якщо обсяги споживання перевищують 2 000 кіловат-годин у місяць – потрібно буде платити за повною ціною – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Натомість на думку експертів, заморожування тарифів не розв'яже проблем енергосфери. Зокрема це стосується фінансових труднощів та боргів.

Чи будуть відключення світла влітку

Щоб забезпечити електроенергією домівки українців улітку, у системі раніше почали ремонти після російських обстрілів. Зокрема в Україні збільшилась кількість сонячних панелей. На думку Андрія Закревського, експерта з енергетики, це свідчить про врахування досвіду 2024 року.

Тоді влітку більшість енергооб'єктів відправили на плановий ремонт та перезавантаження. До того ж були нові російські атаки на енергетику, а високі температури змушували людей користуватися кондиціонерами. Так, виникав великий попит на генерацію і неможливість її створювати та подавати в оселі.

Нині ж ситуація залежить від російських обстрілів та від погоди. Однак проблеми може створити не сонячна й спекотна погода, а навпаки – хмарна. Це пов'язано з більшою кількістю сонячних панелей. Зараз вони формують значну частину потужностей, тож без них енергосистемі буде впоратись тяжко.