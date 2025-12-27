Після атак по об'єктах енергетики, Росія цілиться по енергетиках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар нардепа Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону.
Які об'єкти енергетики атакувала Росія?
Росія 27 грудня завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури різного рівня – під атакою опинилися підстанції "Укренерго", обленерго та об’єкти малої генерації. Також били по великих станціях столиці та області, зокрема по Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій і Трипільській ТЕЦ, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики.
Він наголосив, що наразі повноцінно розпочати відновлювальні роботи фізично неможливо, адже ворог цілеспрямовано націлюється не лише на енергетику, а й на енергетиків.
Для стабілізації ситуації у Києві може знадобитися 2 – 3 дні
За словами Нагорняка, за умови стабілізації безпекової ситуації для вирівнювання ситуації з електропостачанням у Києві та Київській області знадобиться орієнтовно 2 – 3 дні.
Енергетики працюють над якнайшвидшою стабілізацією ситуації. Нагорняк зазначив, що до роботи енергетиків треба поставитися з розумінням.