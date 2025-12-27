Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
28 грудня в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись. В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування відключень за конкретними адресами можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– закликали енергетики.
Водночас у Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених внаслідок атаки енергооб'єктах тривають
Росіяни знову били по Україні: що відомо
У ніч на 27 грудня російські війська знову завдали удару по енергетиці. Під атакою опинилася зокрема газова та енергетична інфраструктура.
Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України", зауважив, що окупанти намагаються скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.
Наразі аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об'єктів.