Чому "крутять" лічильники?

Це не пов'язане з помилками обліку споживання електроенергії чи несправністю самих приладів, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

У компанії пояснили, що споживання електроенергії навіть за відключень світла майже не змінюється. На це впливає саме поведінка українців. Адже вони користуються світлом не менше, просто інакше.

Річ у тім, що зараз люди не відмовляються від користування електроприладами, але чекають, коли з'явиться електроенергія. А тоді одразу умикають усі можливі прилади:

пральну машину;

бойлер;

електроплитку;

зарядні пристрої.

У підсумку споживання електроенергії відбувається дуже концентровано, а навантаження на систему різко зростає.

Все споживання стискається у короткий період. Тому за місяць може вийти кіловатів майже стільки ж, навіть із графіками відключення,

– говорять у ДТЕК.

Що ще впливає на суми в платіжках?

Водночас несподівані суми в платіжках за світло можуть виникати ще з однієї причини – через показники лічильника.

Якщо людина не передає вчасно своєму обленерго показники спожитої за місяць електроенергії, то суму їй нарахують за середнім місячним споживанням попередніх періодів. Тоді як середнє значення не завжди показує реальне споживання світла.

Що робити? Передавати показники щомісяця і після повернення світла вмикати техніку поступово,

– радять у ДТЕК.

Зауважте, що показники лічильника електроенергії потрібно передавати оператору системи розрахунку (ОСР) за два дні до завершення місяця розрахунку або до 3 числа наступного.

Зробити це можна кількома способами:

зателефонувати до колцентру обленерго і вказати обсяг спожитої електроенергії;

ввести показники лічильника в особистому електронному кабінеті на сайті обленерго;

вказати споживання за місяць за допомогою чат-боту компанії у Viber або Telegram.

Важливо! Дані з лічильників гарячої та холодної води потрібно передати до 28 числа поточного місяця. А інформацію за спожитий газ – з 1 по 5 число кожного місяця за попередній, зазначає "Нафтогаз".

Про що попереджають енергетики?