Чому так, він розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає 24 Канал.

Чи буде світло у новорічну ніч?

Нагорняк зауважив, що у святкові та вихідні дні споживання електроенергії зазвичай стає меншим. У цей період промисловість майже не працює. Принаймні, як додав нардеп, так було у мирний час.

Тож є ймовірність, що світло на Новий рік у домівках українців буде.

Водночас він наголосив, що ситуація все ж залежатиме від погоди та стратегії Росії, яка може здійснити нові атаки на енергетичну інфраструктуру.

Яка ситуація в енергетиці?