Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Групу "Нафтогаз".

Що кажуть у Нафтогазі по влучання по їхніх об'єктах?

Ворог атакував "Шахедами".

Безсонна ніч і складний день. Росія знову б'є по газу і теплу, спеціально під морози. Маємо влучання у ТЕЦ Групи "Нафтогаз" та підприємства, що займаються видобутком газу,

– написали там.

Втім, аварійні бригади вже працюють.

Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України", підкреслив: окупанти намагаються скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Тобто ці атаки синхронізуються з похолоданням.