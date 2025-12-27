Наразі ситуація є непростою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар нардепа Сергія Нагорняка у телемарафоні.

Наслідки складною є ситуація зі світлом у Києві?

За словами нардепа Сергія Нагорняка, ситуація у Києві зі світлом залишається складною, тому до роботи енергетиків треба поставитися з розумінням.

Принаймні 2 – 3 доби потрібно для того, аби енергетики стабілізували ситуацію у місті Києві та в містах-супутниках столиці України.

Понад 40% житлових будинків Києва залишились без опалення