После атак по объектам энергетики, Россия целится по энергетикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа Сергея Нагорняка в эфире телемарафона.

Смотрите также Работы продолжаются: как будут выключать свет в Украине 28 декабря и какая ситуация сейчас на Киевщине

Какие объекты энергетики атаковала Россия?

Россия 27 декабря нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры разного уровня – под атакой оказались подстанции "Укрэнерго", облэнерго и объекты малой генерации. Также били по крупным станциям столицы и области, в частности по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой и Трипольской ТЭЦ, сообщил член парламентского комитета по вопросам энергетики.

Он отметил, что сейчас полноценно начать восстановительные работы физически невозможно, ведь враг целенаправленно нацеливается не только на энергетику, но и на энергетиков.

Для стабилизации ситуации в Киеве может понадобиться 2 – 3 дня