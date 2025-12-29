Відповідну заяву під час пресконференції зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає 24 Канал.
Як Україна захищає енергетику?
За словами міністра, оснащений захист близько 100 разів допомагав уникнути критичних наслідків для енергетичної інфраструктури.
Це (побудований фізичний захист – 24 Канал) працює точно від БпЛА, від "Шахедів",
– зауважив Кулеба.
Він додав, що найкраще працює комплекс захисту. Йдеться про одночасну роботу засобів РЕБ, про мобільні вогневі групи, а також і про фізичний захист об'єктів.
А в разі, коли один з цих елементів відсутній, спроможність енергооб'єкта витримати атаку суттєво знижується.
Зі свого боку голова Держагенства з відновлення та розвитку Сергій Сухомлин зазначив, що саме фізичний захист великих підстанцій (йдеться про 46 елементів) забезпечив можливість контролювати ситуацію.
Якби він не був побудований, сьогодні ми б всі сиділи без світла,
– наголосив він.
Сухомлин також додав, що решта 120 об'єктів захисту будуються в дуже стислі терміни. Частина з них будуть завершені до нового року. На жаль, внаслідок обстрілів виникають труднощі з облаштуванням захисних споруд саме через безпекову ситуацію.
Втім, як зазначив Сухомлин, роботи йдуть фактично цілодобово.
Росія нищить енергосистему України: останні новини
Станом на 29 грудня близько 9 тисяч абонентів у Київській області досі залишаються без електроенергії внаслідок масованої російської атаки.
Як розповіли в Міненерго, енергетична система країни зазнала серйозних пошкоджень від російських ударів, і для повного відновлення стабільного електропостачання без вимкнень знадобиться приблизно два місяці. До кінця грудня Росія завдала близько 2000 ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Напередодні, 28 грудня, російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ, яка забезпечувала опалення для десятків тисяч домогосподарств. Внаслідок цього обстрілу постраждала одна з працівниць станції.