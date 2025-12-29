Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час пресконференції розповів про ситуацію зі світлом та теплом у Києві та в області.

Яка ситуація зі світлом на Київщині?

Олексій Кулеба згадав про те, що росіяни часто атакують критичну інфраструктуру України. Лише за останній обстріл ворог залучив понад 500 дронів та 30 ракет. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі.

Віцепрем'єр підкреслив, що Україна швидко відновлюється після обстрілів російських загарбників. Втім, найскладнішою ситуація на Київщині залишається у Вишгородському районі. Там близько 10 тисяч абонентів наразі без електрики.

Що стосується міста Києва – тут ситуація стабілізована. Виходимо в графіки,

– каже Кулеба.

Він звернув увагу на те, що наразі немає синхронізації. За словами Кулеби, можливо таке, що абоненти, в яких були аварійні відключення, потрапляють одразу в планові графіки. Міністерство енергетики працює над цим.

Які наслідки російських ударів по енергетиці?