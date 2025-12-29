Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время пресс-конференции рассказал о ситуации со светом и теплом в Киеве и в области.
Смотрите также В части областей будут действовать графики: как будут выключать свет 29 декабря
Какова ситуация со светом на Киевщине?
Алексей Кулеба вспомнил о том, что россияне часто атакуют критическую инфраструктуру Украины. Только за последний обстрел враг привлек более 500 дронов и 30 ракет. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.
Вице-премьер подчеркнул, что Украина быстро восстанавливается после обстрелов российских захватчиков. Впрочем, самой сложной ситуация на Киевщине остается в Вышгородском районе. Там около 10 тысяч абонентов пока без электричества.
Что касается города Киева – здесь ситуация стабилизирована. Выходим в графики,
– говорит Кулеба.
Он обратил внимание на то, что пока нет синхронизации. По словам Кулебы, возможно такое, что абоненты, в которых были аварийные отключения, попадают сразу в плановые графики. Министерство энергетики работает над этим.
Какие последствия российских ударов по энергетике?
По состоянию на 29 декабря около 9 тысяч потребителей на Киевщине остаются без электроснабжения из-за массированной атаки России.
Для стабилизации работы энергосистемы в некоторых регионах применяются аварийные отключения. Из-за неблагоприятных погодных условий частично обесточены 215 населенных пунктов в разных регионах Украины, сообщил заместитель министра.
В субботу, 27 декабря, Россия нанесла удары по различным объектам энергетической инфраструктуры, включая подстанции "Укрэнерго", облэнерго, крупные станции Киева и области.