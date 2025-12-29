Коли графіки відключень світла скасують?
Щоб повернути систему до роботи без відключень світла, фахівцям знадобиться приблизно два місяці. Про це розповів виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine.
Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці,
– зауважив Некрасов.
За його словами, російська армія своїми атаками серйозно пошкодила енергосистему електроенергії протягом трьох осінніх місяців. Загалом постраждали 8 000 мегаватів генерації.
І хоча енергетикам вдалося відновити станом на грудень близько половини від пошкоджених потужностей, але Москва не припиняє й далі бити по енергооб'єктах.
На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10 – 15 днів,
– наголосив представник Міненерго.
При цьому Росія атакує не тільки електростанції, також страждають:
- електромережі;
- підстанції
- та газовидобувна інфраструктура.
Некрасов додав, що кожного місяця Росія вибиває у середньому лише до 60 трансформаторів.
Зауважте! Станом на кінець грудня росіяни завдали 2 тисячі ударів по енергетичній мережі і приблизно 440 – по енергооб'єктах.
Як Росія атакує енергосистему України?
Минулого тижня енергосистему України щодня зазнавала обстрілів ворога. Росія завдала одну масовану та понад 43 прицільних атак, розповіли в Міненерго.
- У відомстві зафіксували близько 118 пошкоджень мереж за тиждень.
- Чотири рази Москва била лише по об’єктах Нафтогазу, зокрема по Херсонській ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста.
Окрім того, внаслідок останньої російської атаки суттєвих пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Київщини. В регіоні досі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.
На ранок понеділка, 29 грудня, у Київській області без електропостачання залишалися понад 9 тисяч споживачів. В окремих районах області та на лівобережжі Києва також діяли аварійні відключення.
Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи,
– підкреслили в Міненерго.
Варто знати! Для балансування енергосистеми України енергетики активно використовують імпорт електроенергії та застосовують заходи з обмеження споживання.
Що ще відомо про обстріли і відключення світла?
У неділю, 28 грудня, російські війська завдали удару по Херсонській ТЕЦ. Унаслідок обстрілу поранення дістала працівниця підприємства – її доправили до лікарні. Станція забезпечувала теплопостачання для десятків тисяч помешкань у місті.
У понеділок, 29 грудня в більшості областей України застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.
Крім того, через складні погодні умови без світла частково залишилися 215 населених пунктів у різних регіонах країни.