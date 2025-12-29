Коли графіки відключень світла скасують?

Щоб повернути систему до роботи без відключень світла, фахівцям знадобиться приблизно два місяці. Про це розповів виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine.

Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці,

– зауважив Некрасов.

За його словами, російська армія своїми атаками серйозно пошкодила енергосистему електроенергії протягом трьох осінніх місяців. Загалом постраждали 8 000 мегаватів генерації.

І хоча енергетикам вдалося відновити станом на грудень близько половини від пошкоджених потужностей, але Москва не припиняє й далі бити по енергооб'єктах.

На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10 – 15 днів,

– наголосив представник Міненерго.

При цьому Росія атакує не тільки електростанції, також страждають:

електромережі;

підстанції

та газовидобувна інфраструктура.

Некрасов додав, що кожного місяця Росія вибиває у середньому лише до 60 трансформаторів.

Зауважте! Станом на кінець грудня росіяни завдали 2 тисячі ударів по енергетичній мережі і приблизно 440 – по енергооб'єктах.

Як Росія атакує енергосистему України?

Минулого тижня енергосистему України щодня зазнавала обстрілів ворога. Росія завдала одну масовану та понад 43 прицільних атак, розповіли в Міненерго.

У відомстві зафіксували близько 118 пошкоджень мереж за тиждень .

. Чотири рази Москва била лише по об’єктах Нафтогазу, зокрема по Херсонській ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста.

Окрім того, внаслідок останньої російської атаки суттєвих пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Київщини. В регіоні досі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

На ранок понеділка, 29 грудня, у Київській області без електропостачання залишалися понад 9 тисяч споживачів. В окремих районах області та на лівобережжі Києва також діяли аварійні відключення.

Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи,

– підкреслили в Міненерго.

Варто знати! Для балансування енергосистеми України енергетики активно використовують імпорт електроенергії та застосовують заходи з обмеження споживання.

