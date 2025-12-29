Про те, де фіксують найбільш серйозні наслідки, розповідає 24 Канал.

Які наслідки негоди в Україні?

Львівська область:

Сильні шквали пошкодили електромережі та залишили без світла чимало споживачів. Енергетики працюють на місцях, щоб швидко відновити електропостачання. Вночі сталися нові знеструмлення через стихію: щонайменше 16 населених пунктів сидять без електрики зовсім, у 70 – споживачів від'єднали від живлення частково. спричинили нові знеструмлення. Відключення тривають у Золочівській, Бродівській, Жовківській, Яворівській, Стрийській і Кам’янко-Бузькій частинах. Над відновленням постачання світла працюють 29 бригад "Львівобленерго". Жителів попереджають, що пориви вітру, силою 15 – 20 метрів за секунду, та хуртовини триватимуть і 29 грудня.

Тернопільська область:

Через негоду на Тернопільщині без світла сидять понад 12 тисяч споживачів. Унаслідок стихії пошкоджено електромережі, які живлять 109 населених пунктів.

Івано-Франківська область:

На Івано-Франківщині за добу неділі, 28 грудня, у снігові замети потрапили 27 людей на авто, з них 12 – це діти. Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки мокрого снігу та поривчастого вітру. На 17 локаціях вони розчищали дороги, буксирували авто, прибирали повалені дерева та демонтували аварійні металеві рекламні щити. Наразі досі розчищають автодорогу Р-24 на ділянці Городенка – Заліщики.



Перекрита дорога на Івано-Франківщині / Фото Суспільного. Івано-Франківськ

Вінницька область:

Сильний снігопад і поривчастий вітер призвів до ускладнення руху транспорту на автодорозі Т-02-03 Турбів – Погребище. Там працює дорожня техніка, а поліція регулює пересування. По області працює понад 30 одиниць техніки. На різних локаціях відбуваються ремонти водогонів і електромереж.

Черкаська область:

У Золотоніському районі Черкащини в засніжене узбіччя потрапив мікроавтобус з пасажирами, серед яких були троє дітей. Рятувальники змогли дістати авто та відбуксирувати його. Про це розповіли Суспільному в ДСНС.



На Черкащині дістали авто з узбіччя / Фото ДСНС Черкащини

Загалом, як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, Через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах. В окремих областях були застосовані аварійні відключення, однак більшість обленерго дотримуються графіків стабілізаційних відключень.

