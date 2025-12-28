Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде на Новий рік?

У середу, 31 грудня в більшості областей України пройде незначний сніг, у Криму він супроводжуватиметься дощем. Також синоптик попереджає про ожеледицю на дорогах. Вітер буде швидкістю до 12 метрів за секунду.

Температура повітря протягом ночі коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу, у Карпатах стовпчики термометрів знизяться до 16 градусів морозу. Удень температурні показники становитимуть від 4 до 10 градусів морозу.

У південних областях та Криму буде дещо тепліше, там температура повітря становитиме в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вже у новорічну ніч та протягом 1 січня температурні показники трохи знизяться.

У четвер на території західних, північних областях, а також у Криму, подекуди пройде незначний сніг, на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря буде в межах від 8 до 13 градусів морозу, у Карпатах та на Прикарпатті очікується від 14 до 19 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 до 9 градусів морозу.

Лише у південній частині протягом дня температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

