О том, где фиксируют наиболее серьезные последствия, рассказывает 24 Канал.

Какие последствия непогоды в Украине?

Львовская область:

Сильные шквалы повредили электросети и оставили без света немало потребителей. Энергетики работают на местах, чтобы быстро восстановить электроснабжение. Ночью произошли новые обесточивания из-за стихии: по меньшей мере 16 населенных пунктов сидят без электричества совсем, в 70 – потребителей отсоединили от питания частично. вызвали новые обесточивания. Отключения продолжаются в Золочевской, Бродовской, Жовковской, Яворивской, Стрыйской и Каменка-Бугской частях. Над восстановлением поставок света работают 29 бригад "Львовоблэнерго". Жителей предупреждают, что порывы ветра, силой 15 – 20 метров в секунду, и метели будут продолжаться и 29 декабря.

Тернопольская область:

Из-за непогоды на Тернопольщине без света сидят более 12 тысяч потребителей. В результате стихии повреждены электросети, которые питают 109 населенных пунктов.

Ивано-Франковская область:

На Ивано-Франковщине за сутки воскресенья, 28 декабря, в снежные заносы попали 27 человек на авто, из них 12 – это дети. Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия мокрого снега и порывистого ветра. На 17 локациях они расчищали дороги, буксировали авто, убирали поваленные деревья и демонтировали аварийные металлические рекламные щиты. Сейчас до сих пор расчищают автодорогу Р-24 на участке Городенка – Залещики.



Перекрыта дорога на Ивано-Франковщине / Фото Общественного. Ивано-Франковск

Винницкая область:

Сильный снегопад и порывистый ветер привел к осложнению движения транспорта на автодороге Т-02-03 Турбов – Погребище. Там работает дорожная техника, а полиция регулирует передвижение. По области работает более 30 единиц техники. На разных локациях происходят ремонты водопроводов и электросетей.

Черкасская область:

В Золотоношском районе Черкасской области в заснеженную обочину попал микроавтобус с пассажирами, среди которых были трое детей. Спасатели смогли достать авто и отбуксировать его. Об этом рассказали Общественному в ГСЧС.



В Черкасской области достали авто с обочины / Фото ГСЧС Черкасской области

В общем, как сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. В отдельных областях были применены аварийные отключения, однако большинство облэнерго придерживаются графиков стабилизационных отключений.

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?