В то же время святой отец отметил, что имеет несколько законных оснований для отсрочки от мобилизации. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Facebook-страницу Алексея Филюка.

Пошел ли священник на фронт?

О получении повестки Филюк рассказал еще 5 декабря. Он отметил, что после завершения похоронной церемонии на площади ему сразу вручили документ.

Имею еще повестку в армию. Все. Прощайте дорогая семья, иду защищать Украину... Хейтеры, радуйтесь! Такой день, пусть Бог хранит: посылку украли, повестку получил,

– высказался он.

Алексей Филюк рассказал о получении повестки: смотрите видео

Широкую огласку эта история получила после интервью, которое служитель церкви дал журналистке Марии Довбенко. В нем он объяснил, что имеет сразу три основания для освобождения от военной службы.

В частности, Филюк воспитывает пятерых детей, трое из которых являются несовершеннолетними, работает в аграрном предприятии, где предусмотрено бронирование работников, а также отмечает традиционную роль духовенства, которое обычно не участвует в боевых действиях.



Алексей Филюк с сыновьями / Фото с его Facebook-страницы

Священник подчеркнул, что не может оставить детей без опеки, заметив, что при других обстоятельствах был бы готов служить капелланом. По его словам, он и сейчас опекает военных духовно, даже без официального статуса.

Также Филюк объяснял подписчикам, что имеет законное право на отсрочку. Согласно действующему законодательству, усыновители, которые содержат ребенка до 18 лет, что до усыновления имела статус сироты или была лишена родительской опеки, не подлежат мобилизации.

Пока нет подтвержденной информации, обращался ли священник в ТЦК после получения повестки.

В то же время он продолжает активно публиковать фото и видео с богослужений, что свидетельствует о том, что в ряды Вооруженных сил он не присоединился.



Алексей Филюк продолжает проводить службы в церкви / Фото с его Facebook-страницы

Были ли подобные случаи?