Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. Журналисты поговорили с адвокатами, которые специализируются в том числе и в вопросах мобилизации.

Кто может вручать повестки?

ТЦК привели следующий перечень тех, кто сейчас имеет право вручать повестки:

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций).

Представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов Представители предприятий, учреждений, организаций.

Представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете).

По словам адвоката Екатерины Анищенко, происходит такой алгоритм: "Приходит распоряжение от ТЦК, где последний просит оповестить\обеспечить явку. Соответственно уполномоченные лица обязаны отреагировать на это. Например, руководитель ЖЭКа обязан вручить повестку. Если лицо отказывается получать или гражданина не обнаружили по адресу проживания, то в таком случае составляется акт об этом". Также полномочиями оповещать граждан наделены представители администраций и поселковых советов.

Юрист Андрей Межирицкий говорит, что механизм привлечения к процессу должностных лиц, которые не имеют отношения к ТЦК, по его мнению, является не очень эффективным.

ТЦК действительно может делегировать полномочия другим должностным лицам осуществлять оповещение конкретных лиц. То есть тех лиц, которые или им подчинены, или живут на той территории, которая есть в зоне ответственности конкретных должностных лиц,

– говорит адвокат.

Он добавил, что, например, поселковый голова не может самостоятельно выписать кому-либо повестку, а руководствуется исключительно распоряжениями ТЦК по определенным им (ТЦК) перечнем лиц, которых надо оповестить. Андрей Межирицкий предположил, что аналогичная ситуация и с городскими военными администрациями, у которых есть право оповещать, но механизм реализации этого права - вопрос открытый.

