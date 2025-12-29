Однако дело в другом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Украины Александра Федиенко.

О чем на самом деле говорится в законопроекте?

Законопроект об усовершенствовании органов военного управления предусматривает расширение полномочий представителей ТЦК и СП в маленьких населенных пунктах. Но это не означает, что органы будут открываться в каждом городе и селе. Законодатели хотят упростить систему для людей, чтобы им не надо было ехать в районный центр, чтобы решить мобилизационные вопросы.



Жаль что достаточно мало людей читает оригинал текста, но нет ничего нового открываться не будет. Законопроект является логичным ответом на каскадные управленческие проблемы, возникшие из-за сочетания админреформы и условий войны, – объясняет Федиенко.

По его словам, фактически документ регулирует полномочия служащих внутри системы. Ранее меньшие подразделения ТЦК и СП, которые уже работают, не имели юридических полномочий, чтобы принимать решения. Теперь же районные и городские ТЦК будут работать с гражданами и помогают местным. Люди не должны будут ехать десятки километров, чтобы получить ответы на базовые вопросы.



Однако Александр Федиенко видит в законопроекте коррупционные риски. Он отметил, что профильный комитет еще не проработал эти предложения.

Что предшествовало?