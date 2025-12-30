Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Что делать, если повестка пришла, а я не знал?

В ведомстве ответили однозначно: нужны доказательства, что повестка действительно не приходила. Среди них назвали справку с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности доставить повестку.

Тогда вы можете обратиться в ТЦК, и нарушение снимут,

– предложили в МО.

Если человек не явился в ТЦК после вручения повестки, он должен оплатить штраф. В Резерв+ о нарушении сигнализирует красная лента, которая исчезнет после уплаты штрафа за неприбытие по повестке.

На вопрос, что делать, если не смогли попасть в ТЦК вовремя по уважительной причине, в министерстве ответили так: "Закон определяет уважительными причинами стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. У вас есть 3 дня от даты, когда вы должны были явиться по повестке, чтобы сообщить ТЦК о неприбытии. И 7 дней в целом, чтобы прибыть. Вопрос снятия красной ленты в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке".

Впрочем, после уплаты штрафа все равно могут поступать повестки. Потому что уплата штрафа это не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.

"Если человеку вручили повестку должным образом – лично или по почте – он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений", – добавили в Минобороны.

А можно показать документ с телефона, если спросит ТЦК?

Электронный военный документ теперь имеет такую же юридическую силу, как бумажный. А это значит, что можно спокойно предъявлять документ в телефоне.

Бумажная версия пригодится, если телефон разрядился, или нет интернета, или не обновлены данные в реестре "Оберіг".