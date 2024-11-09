Чому вам нараховують "старі" борги за газ

Перед придбанням житла на вторинному ринку нерухомості необхідно впевнитись, що у попереднього власника немає боргів за комуналку. Якщо заборгованості присутні, то вони можуть перейти новому господарю разом з купівлею, повідомляє 24 Канал з посиланням на "ГазПравду".

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Зауважте! У договорі купівлі-продажу має зазначатись, що новий власник житла не має зобов'язань, відносно сплати боргів.

Після купівлі нерухомості новому власнику потрібно на себе переоформити особистий рахунок у постачальника ЖКП. Для цього необхідно звернутись в обслуговуючу компанію та подати такі документи:

паспорт;

роздруковані фото лічильника;

РНОКПП;

технічний паспорт майна;

підтвердження права власності на нерухомість;

довідка з ЦНАП з переліком членів родини.

Зверніть увагу! Якщо немає лічильника, потрібно надати виписку з реєстру прав на нерухоме майно.