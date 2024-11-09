Почему вам начисляют "старые" долги за газ

Перед приобретением жилья на вторичном рынке недвижимости необходимо убедиться, что у предыдущего владельца нет долгов за коммуналку. Если задолженности присутствуют, то они могут перейти к новому собственнику вместе с покупкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравду".

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Обратите внимание! В договоре купли-продажи должно указываться, что новый владелец жилья не имеет обязательств, относительно уплаты долгов.

После покупки недвижимости новому владельцу нужно на себя переоформить личный счет у поставщика ЖКУ. Для этого необходимо обратиться в обслуживающую компанию и подать следующие документы:

паспорт;

распечатанные фото счетчика;

РНОКПП;

технический паспорт имущества;

подтверждение права собственности на недвижимость;

справка из ЦНАП с перечнем членов семьи.

Обратите внимание! Если нет счетчика, нужно предоставить выписку из реестра прав на недвижимое имущество.