Які норми споживання для отримання пільги

Норми споживання електроенергії для українських домогосподарств відрізняються залежно від житла, у якому проживають пільговики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Від наявності газових або електроплит, наявності або відсутності централізованого постачання гарячої води та інших чинників залежить соціальна норма споживання електроенергії на місяць.

Ось основні соціальні норми для різних типів приміщень:

Приміщення з газовими плитами та централізованим постачанням гарячої води: 70 кіловат-годин на місяць для однієї особи + 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 190 кіловат-годин на місяць максимум). Приміщення з електроплитами та централізованим постачанням гарячої води: 110 кіловат-годин на місяць для однієї особи + 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 230 кіловат-годин максимум). Приміщення з електроплитами та без централізованого постачання гарячої води: 130 кіловат-годин на місяць для однієї особи + 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 250 кіловат-годин максимум). Приміщення без електроплит, з централізованим постачанням холодної води та без централізованого постачання гарячої води: 100 кіловат-годин на місяць для однієї особи + 30 кіловат-годин на кожного наступного члена домогосподарства (до 220 кіловат-годин максимум). Села і селища міського типу, де надається безоплатне освітлення житла: 30 кіловат-годин на місяць на одну особу.

Важливо! Якщо споживання електроенергії перевищує встановлені норми, право на пільгу може бути втрачене.

Хто має пільги на електроенергію

Пільги на електроенергію мають деякі категорії пенсіонерів, багатодітні сім’ї та військовослужбовці: