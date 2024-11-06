Як Маску допоможе перемога Трампа
Імовірно, внаслідок перемоги Трампа, Маск зможе отримати посаду голови нового урядового департаменту. Про це існують попередні домовленості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
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Зверніть увагу! Трамп погодився створити департамент ефективності уряду, цю пропозицію вніс Маск.
Також Маск може отримати від Трампа і інші привілеї. Зокрема, "послаблення" для своїх компаній.
Нова роль в адміністрації, дасть можливість Маску впливати на агенції, що раніше перешкоджали роботі його компаній. Таким чином бізнес мільярдера лише розширюватиметься.
Як Трамп може допомогти компаніям Маска:
- надати додаткові пільги та субсидії;
- забезпечити компаніям контракти та федеральні дозволи;
- знизити податки.
Зауважте! Попри усі зусилля Маска, вказана стратегія може і не реалізовуватись. Так, наприклад, бізнесмен Карл Айкан, що допомагав Трампу під час першого президентського терміну, пішов у відставку через, так званий, конфлікт інтересів.