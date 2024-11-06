Як Маску допоможе перемога Трампа

Імовірно, внаслідок перемоги Трампа, Маск зможе отримати посаду голови нового урядового департаменту. Про це існують попередні домовленості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Читайте також Після перемоги Трампа на виборах акції Trump Media виросли в половину

Зверніть увагу! Трамп погодився створити департамент ефективності уряду, цю пропозицію вніс Маск.

Також Маск може отримати від Трампа і інші привілеї. Зокрема, "послаблення" для своїх компаній.

Нова роль в адміністрації, дасть можливість Маску впливати на агенції, що раніше перешкоджали роботі його компаній. Таким чином бізнес мільярдера лише розширюватиметься.

Як Трамп може допомогти компаніям Маска:

надати додаткові пільги та субсидії;

забезпечити компаніям контракти та федеральні дозволи;

знизити податки.

Зауважте! Попри усі зусилля Маска, вказана стратегія може і не реалізовуватись. Так, наприклад, бізнесмен Карл Айкан, що допомагав Трампу під час першого президентського терміну, пішов у відставку через, так званий, конфлікт інтересів.