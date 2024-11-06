Как Маску поможет победа Трампа

Вероятно, в результате победы Трампа, Маск сможет получить должность главы нового правительственного департамента. Об этом существуют предварительные договоренности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Обратите внимание! Трамп согласился создать департамент эффективности правительства, это предложение внес Маск.

Также Маск может получить от Трампа и другие привилегии. В частности, "послабления" для своих компаний.

Новая роль в администрации, даст возможность Маску влиять на агентства, ранее препятствовавшие работе его компаний. Таким образом бизнес миллиардера будет только расширяться.

Как Трамп может помочь компаниям Маска:

предоставить дополнительные льготы и субсидии;

обеспечить компаниям контракты и федеральные разрешения;

снизить налоги.

Заметьте! Несмотря на все усилия Маска, указанная стратегия может и не реализовываться. Так, например, бизнесмен Карл Айкан, помогавший Трампу во время первого президентского срока, ушел в отставку из-за, так называемого, конфликта интересов.