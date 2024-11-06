Как выросли акции Trump Media

Социальная сеть Truth Social, что является основным активом компании, теперь воспринимается трейдерами как основная платформа для коммуникаций нового президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Читайте также Цены будут расти, работников будет меньше: какие сейчас настроения у украинского бизнеса

В течение предвыборной кампании акции Trump Media переживали большие колебания, которые зависели от изменений в прогнозах относительно победителя выборов.

Интересно! За последние пять торговых сессий акции упали более чем на 34%, поскольку оппонентка Трампа, Камала Харрис, набирала обороты в конце гонки. Однако за последний месяц акции выросли более чем на 105%.

Во вторник во время финального этапа кампании акции достигли максимального роста на уровне более 18%, однако в итоге закрылись с падением на 1,2%.



Акции Trump Media & Technology Group / Фото: CNBC

Вследствие этого в отчете о прибыли компания сообщила о доходе чуть более 1 миллиона долларов.

Заметьте! Акции не обязательно являются идеальным показателем того, или выиграет Трамп. На их стоимость могут влиять и другие факторы, такие как фиксация прибыли, несмотря на значительные приросты в этом году.