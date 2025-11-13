Реформа спрямована на боротьбу з тіньовим бізнесом та відмиванням коштів, пише 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Домінанта".

Дивіться також Купівля житла у 2025 році: що впливає на вибір покупців

Що зміниться у 2026 році?

Банки формують профіль кожного клієнта, аналізуючи його офіційну зарплату, професію та типові операції. Якщо надходження або витрати виглядають підозріло, рахунок можуть тимчасово заблокувати. Наприклад, регулярні дрібні перекази від багатьох осіб або швидкі транзитні платежі.

Хоча офіційний поріг перевірок залишається 400 тисяч гривень, банки орієнтуються не лише на суму, а й на поведінку клієнта. Найбільший ризик для звичайних людей – це блокування картки, коли доступ до власних грошей обмежується до з'ясування.

Як посилиться контроль за нерухомістю?

Однією з головних змін стане новий порядок звітності нотаріусів, повідомляє Liga zakon. Відтепер державні нотаріуси, як і раніше, подаватимуть щомісячні звіти, а приватні – раз на квартал, але з розбивкою по кожному місяцю.

Звітність охоплюватиме всі угоди з нерухомістю:

У кожному звіті фіксуватимуться деталі угоди – повна вартість об'єкта, сплачені податки та дані учасників.

Ці відомості автоматично надходитимуть до податкової, що дозволить перевіряти відповідність вартості майна офіційним доходам покупців. Якщо дані не збігаються, можливі додаткові запити чи перевірки джерел коштів.

Для громадян це означає:

неможливість приховати купівлю або продаж житла;

обов'язкове підтвердження походження грошей;

підвищений ризик перевірок при великих покупках.

Такі зміни зроблять ринок нерухомості більш прозорим і зменшать кількість сумнівних угод.

Як підготуватися до нових правил?

Посилений моніторинг торкнеться не лише підприємців, а й звичайних покупців і продавців житла. Щоб уникнути проблем, варто:

Підтверджувати доходи документально. Якщо плануєте купівлю нерухомості, підготуйте довідки про доходи, договори дарування чи документи про спадщину. Не знижувати суму в договорі. Податкова бачить повну вартість об'єкта, тому будь-які невідповідності можуть викликати запитання. Слідкувати за рухом коштів на картці. Часті та однотипні перекази можуть виглядати підозріло. Підготуватися до великих покупок завчасно. Якщо доходи не підтверджені, краще подбати про це до моменту укладання угоди.

Що зміниться для нотаріусів?