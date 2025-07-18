Як оформити спадщину за заповітом?

В Україні діє принцип свободи заповіту. Тобто людина може залишити своє майно будь-кому, не лише родичу, але спадкоємець приймає його повністю, разом з боргами та зобов'язаннями, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему Безоплатної правової допомоги.

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Якщо людина залишила заповіт, то видача спадщини відбувається відповідно до останньої волі померлого. Щоб її отримати, спадкоємець має звернутися до нотаріуса, який відкриває спадкову справу.

Нотаріусу необхідно подати заяву про прийняття спадщини та низку документів:

свідоцтво про смерть людини;

документи, які підтверджують право власності померлого на майно (земельну ділянку, будинок, автомобіль тощо);

довідку про останнє місце реєстрації чи проживання померлого;

заповіт;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця.

Важливо! Якщо людина не має на руках заповіту, але знає про його існування, нотаріус може запросити копію документа в реєстрі заповітів та спадкових договорів. Звернутися до нотаріуса необхідно протягом 6 місяців з дня смерті людини.

Скільки коштує оформлення спадщини?

Вартість оформлення спадщини за заповітом у 2025 році може складати від 2 000 до 10 000 гривень. Загальні витрати залежать від кількох факторів:

кількості майна померлого (нерухомості, транспортних засобів, вкладів);

наявності документів про право власності;

наявності чи відсутності заповіту у спадкоємця;

складності справи, від чого залежить вартість послуг нотаріуса.

Зокрема, за нотаріальну довіреність на представництво інтересів спадкоємця доведеться заплатити в середньому від 500 гривень, а за подання заяви та відкриття спадкової справи – приблизно від 3 000 гривень.

Варто знати! За результатами розгляду спадкової справи нотаріус має видати спадкоємцю, зазначеному у заповіті, свідоцтво про право власності на успадковане майно. Такий документ за одну одиницю нерухомості може коштувати від 5 000 гривень.