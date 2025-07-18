Как оформить наследство по завещанию?
В Украине действует принцип свободы завещания. То есть человек может оставить свое имущество любому, не только родственнику, но наследник принимает его полностью, вместе с долгами и обязательствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему Бесплатной правовой помощи.
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Если человек оставил завещание, то выдача наследства происходит в соответствии с последней волей умершего. Чтобы его получить, наследник должен обратиться к нотариусу, который открывает наследственное дело.
Нотариусу необходимо подать заявление о принятии наследства и ряд документов:
- свидетельство о смерти человека;
- документы, подтверждающие право собственности умершего на имущество (земельный участок, дом, автомобиль и т.д.);
- справку о последнем месте регистрации или проживания умершего;
- завещание;
- паспорт и идентификационный код наследника.
Важно! Если человек не имеет на руках завещания, но знает о его существовании, нотариус может запросить копию документа в реестре завещаний и наследственных договоров. Обратиться к нотариусу необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти человека.
Сколько стоит оформление наследства?
Стоимость оформления наследства по завещанию в 2025 году может составлять от 2 000 до 10 000 гривен. Общие расходы зависят от нескольких факторов:
- количества имущества умершего (недвижимости, транспортных средств, вкладов);
- наличия документов о праве собственности;
- наличия или отсутствия завещания у наследника;
- сложности дела, от чего зависит стоимость услуг нотариуса.
В частности, за нотариальную доверенность на представительство интересов наследника придется заплатить в среднем от 500 гривен, а за подачу заявления и открытие наследственного дела – примерно от 3 000 гривен.
Стоит знать! По результатам рассмотрения наследственного дела нотариус должен выдать наследнику, указанному в завещании, свидетельство о праве собственности на унаследованное имущество. Такой документ за одну единицу недвижимости может стоить от 5 000 гривен.