Какова процедура оформления земли под домом

Приватизация земельного участка под жилым домом сейчас является самой распространенной операцией в период действия военного положения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако сейчас действуют ограничения военного положения, введены на законодательном уровне в части запрета на приватизацию свободных от зданий и сооружений земельных участков.

Порядок бесплатной приватизации земельных участков гражданам определен статьей 118 Земельного кодекса Украины. Согласно части первой статьи 122 Земельного кодекса Украины сельские, поселковые, городские советы передают земельные участки в собственность или пользование из земель коммунальной собственности соответствующих территориальных общин для всех нужд.

Обратите внимание! Если на неприватизированном земельном участке стоит жилой дом, на который зарегистрировано право собственности, можно пройти "упрощенную" процедуру приватизации земельного участка.

С каких действий начать процедуру

Прежде всего, необходимо начать с упорядочения документации на право частной собственности на жилой дом.

Документами, подтверждающие право собственности на жилой дом являются:

свидетельство о праве собственности, которое выдавалось до 2016 года;

выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности.

Правоустанавливающие документы могут включать:

договор купли-продажи, дарения, мены, наследственный договор, решение суда, свидетельство о праве собственности: (выданное до 2013 года).

свидетельство о праве на наследство: (по закону или по завещанию).

договор о разделе имущества супругов, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

решение о передаче в собственность жилья, полученного в порядке наследования, дарения или иным путем.

Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество является современным документом, подтверждающим право собственности на дом. Его можно получить в электронном виде через "Дію" или у нотариуса или Центре предоставления административных услуг.

Важно! Специалисты обращают внимание, что регистрация (прописка) места жительства не является подтверждающим документом на право собственности на жилой дом.

Что делать дальше

Следующим шагом является обращение к специалистам по землеустройству (землеустроительной организации) имеющих в составе сертифицированного инженера - геодезиста и землеустроителя.

Предоставив квалифицированному специалисту пакет документов, который включает, личные ваши данные и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом, техническую документацию на жилой дом, последние сделают анализ документов, предоставят образец заявления на проведение землеустроительных работ для установления границ приусадебного участка.

Обратите внимание! Если у земли два и более совладельцев, то необходимо получить от них согласия на приватизацию и пакета документов на право собственности на жилой дом.

После разработки документации по землеустройству ее необходимо согласовать в установленном законодательством порядке, загрузить для государственной регистрации в Государственном земельном кадастре и присвоения кадастрового номера (выполняется разработчиком).

По результатам государственной регистрации земельного участка гражданину будет предоставлена выписка из Государственного земельного кадастра с указанием кадастрового номера земельного участка.

Что делать после регистрации

После регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре и присвоения их кадастрового номера, нужно обратиться в орган местного самоуправления с ходатайством об утверждении документации по землеустройству и передачи земельного участка в собственность.

Завершающим этапом приватизации земельного участка является регистрация права собственности на него в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений. Государственную регистрацию прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений осуществляют государственные регистраторы прав на недвижимое имущество.

Важно! По результатам государственной регистрации права собственности на земельный участок гражданин получает Выписку из Государственного реестра вещных прав о регистрации права собственности.