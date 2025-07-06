Яка процедура оформлення землі під будинком

Приватизація земельної ділянки під житловим будинком наразі є найрозповсюдженішою операцією в період дії воєнного стану, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак наразі діють обмеження воєнного стану, запроваджені на законодавчому рівні в частині заборони на приватизацію вільних від будівель і споруд земельних ділянок.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянам визначений статтею 118 Земельного кодексу України. Відповідно до частини першої статті 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Зверніть увагу! Якщо на неприватизованій земельній ділянці стоїть житловий будинок, на який зареєстровано право власності, можна пройти "спрощену" процедуру приватизації земельної ділянки.

З яких дій розпочати процедуру

Перш за все, необхідно розпочати із впорядкування документації на право приватної власності на житловий будинок.

Документами, що підтверджують право власності на житловий будинок є:

свідоцтво про право власності, яке видавалось до 2016 року;

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Правовстановлюючі документи можуть включати:

договір купівлі-продажу, дарування, міни, спадковий договір, рішення суду, свідоцтво про право власності: (видане до 2013 року).

свідоцтво про право на спадщину: (за законом або за заповітом).

договір про поділ майна подружжя, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя.

рішення про передачу у власність житла, отриманого в порядку спадкування, дарування або іншим шляхом.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є сучасним документом, що підтверджує право власності на будинок. Його можна отримати в електронному вигляді через "Дію" або у нотаріуса чи Центрі надання адміністративних послуг.

Важливо! Фахівці звертають увагу, що реєстрація (прописка) місця проживання не є підтверджуючим документом на право власності на житловий будинок.

Що робити далі

Наступним кроком є звернення до спеціалістів із землеустрою (землевпорядної організації) що мають у складі сертифікованого інженера - геодезиста та землевпорядника.

Надавши кваліфікованому спеціалісту пакет документів, який включає, особисті ваші дані та документи, що підтверджують право власності на житловий будинок, технічну документації на житловий будинок, останні зроблять аналіз документів, наддадуть зразок заяви на проведення землевпорядних робіт для встановлення меж присадибної ділянки.

Зверніть увагу! Якщо у землі два та більше співвласники, то необхідно отримати від них згоди на приватизацію та пакету документів на право власності на житловий будинок.

Після розробки документації із землеустрою її необхідно погодити у встановленому законодавством порядку, завантажити для державної реєстрації у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номеру(виконується розробником).

За результатами державної реєстрації земельної ділянки громадянину буде надано витяг з Державного земельного кадастру із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки.

Що робити після реєстрації

Після реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та присвоєння їх кадастрового номеру, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування з клопотанням про затвердження документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність.

Завершальним етапом приватизації земельної ділянки є реєстрація права власності на неї у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Державну реєстрацію прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюють державні реєстратори прав на нерухоме майно.

Важливо! За результатами державної реєстрації права власності на земельну ділянку громадянин отримує Витяг з Державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності.