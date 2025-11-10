Хто оплачує послуги нотаріуса при купівлі квартири?
У більшості випадків нотаріальні витрати бере на себе покупець, адже саме він зацікавлений у належному оформленні прав власності, пише 24 Канал з посиланням на Державноу податкову службу України.
Проте українське законодавство не містить чіткої норми, яка б зобов'язувала одну зі сторін сплачувати за послуги нотаріуса. Тому остаточне рішення приймається за домовленістю між продавцем і покупцем та закріплюється в договорі.
Які витрати входять у послуги нотаріуса?
Під час оформлення угоди нотаріус перевіряє документи власника квартири, готує договір купівлі-продажу, посвідчує його, реєструє право власності у держреєстрі та вносить дані до бази.
До вартості входять:
- складання та перевірка договору;
- нотаріальне посвідчення;
- технічні послуги;
- державне мито за реєстрацію.
Скільки коштують послуги нотаріуса при купівлі квартири?
Ціна залежить від регіону, складності угоди та вартості квартири. У середньому сума коливається від 0,5 до 1% від ціни житла, але іноді може бути фіксованою – наприклад, від 5 до 15 тисяч гривень.
Хто несе інші витрати при купівлі квартири?
Фахівці у ДПС зазначають, що крім оплати послуг нотаріуса, існують додаткові платежі, які часто сплачують сторони:
- Продавець зазвичай сплачує податок на доходи фізичних осіб 5% та військовий збір 1,5%, якщо це не перший продаж нерухомості за рік.
- Покупець сплачує внесок до Пенсійного фонду 1% від вартості квартири та держмито, якщо інше не передбачено угодою.
Скільки коштує переоформлення?
Переоформлення у 2025 році може коштувати від 50 тисяч гривень, включаючи нотаріальні послуги, податки та оцінку.
На вартість впливають спосіб передачі права власності, ринкова вартість нерухомості та строк володіння майном; для родичів першої та другої лінії споріднення податок на дарування 0%.