Хто оплачує послуги нотаріуса при купівлі квартири?

У більшості випадків нотаріальні витрати бере на себе покупець, адже саме він зацікавлений у належному оформленні прав власності, пише 24 Канал з посиланням на Державноу податкову службу України.

Проте українське законодавство не містить чіткої норми, яка б зобов'язувала одну зі сторін сплачувати за послуги нотаріуса. Тому остаточне рішення приймається за домовленістю між продавцем і покупцем та закріплюється в договорі.

Які витрати входять у послуги нотаріуса?

Під час оформлення угоди нотаріус перевіряє документи власника квартири, готує договір купівлі-продажу, посвідчує його, реєструє право власності у держреєстрі та вносить дані до бази.

До вартості входять:

складання та перевірка договору;

нотаріальне посвідчення;

технічні послуги;

державне мито за реєстрацію.

Скільки коштують послуги нотаріуса при купівлі квартири?

Ціна залежить від регіону, складності угоди та вартості квартири. У середньому сума коливається від 0,5 до 1% від ціни житла, але іноді може бути фіксованою – наприклад, від 5 до 15 тисяч гривень.

Хто несе інші витрати при купівлі квартири?

Фахівці у ДПС зазначають, що крім оплати послуг нотаріуса, існують додаткові платежі, які часто сплачують сторони:

Продавець зазвичай сплачує податок на доходи фізичних осіб 5% та військовий збір 1,5%, якщо це не перший продаж нерухомості за рік .

зазвичай на доходи фізичних осіб 5% та військовий збір 1,5%, . Покупець сплачує внесок до Пенсійного фонду 1% від вартості квартири та держмито, якщо інше не передбачено угодою.

Скільки коштує переоформлення?