Кто оплачивает услуги нотариуса при покупке квартиры?

В большинстве случаев нотариальные расходы берет на себя покупатель берет на себя покупатель, ведь именно он заинтересован в надлежащем оформлении прав собственности, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Смотрите также Предложения на недвижимость в Киеве от РИЕЛ к Black Friday: скидки до 8%

Однако украинское законодательство не содержит четкой нормы, которая обязывала бы одну из сторон платить за услуги нотариуса. Поэтому окончательное решение принимается по договоренности между продавцом и покупателем и закрепляется в договоре.

Какие расходы входят в услуги нотариуса?

При оформлении сделки нотариус проверяет документы владельца квартиры, готовит договор купли-продажи, заверяет его, регистрирует право собственности в госреестре и вносит данные в базу.

В стоимость входят:

составление и проверка договора;

нотариальное удостоверение;

технические услуги;

государственная пошлина за регистрацию.

Сколько стоят услуги нотариуса при покупке квартиры?

Цена зависит от региона, сложности сделки и стоимости квартиры. В среднем сумма колеблется от 0,5 до 1% от цены жилья, но иногда может быть фиксированной – например, от 5 до 15 тысяч гривен.

Кто несет другие расходы при покупке квартиры?

Специалисты в ГНС отмечают, что кроме оплаты услуг нотариуса, существуют дополнительные платежи, которые часто платят стороны:

Продавец обычно платит налог на доходы физических лиц 5% и военный сбор 1,5%, если это не первая продажа недвижимости за год .

обычно на доходы физических лиц 5% и военный сбор 1,5%, . Покупатель платит взнос в Пенсионный фонд 1% от стоимости квартиры и госпошлину, если иное не предусмотрено соглашением.

Сколько стоит переоформление?