24 Канал исследовал стоимость переоформления дома в селе и выяснил, чтобы переоформить дом стоимостью около 500 тысяч гривен, необходимо потратить от 50 тысяч гривен.
Что влияет на стоимость переоформления
Финальная сумма зависит от того, каким способом передается право собственности:
- купля-продажа;
- дарение;
- наследование.
Для каждой процедуры действуют отдельные налоговые правила. Также важна рыночная стоимость недвижимости, ведь большинство налогов начисляется в процентах именно от цены объекта. Стоимость услуг нотариуса и оценщика может отличаться в зависимости от региона.
Юрист Иван Топор в комментарии для 24 Канала отметил, что на сумму влияют срок владения имуществом, количество сделок в течение года и дополнительные действия, которые должен осуществить нотариус.
Важно! Если продавец владел домом более 3 лет и это первая продажа недвижимости в текущем году, налог на доходы и военный сбор не уплачиваются. В таком случае расходы могут снизиться до 14 тысяч гривен.
Сколько стоят основные этапы переоформления
При переоформлении дома в 2025 году необходимо оплатить несколько различных услуг, формирующих сумму, сообщает АН "Маяк".
Нотариальные услуги
- Удостоверение договора купли-продажи от 6 000 до 10 000 гривен;
- Регистрация права собственности около 1 000 гривен.
Налоги и сборы
- НДФЛ 5% от стоимости недвижимости;
- Военный сбор 1,5%;
- Пенсионный фонд (оплачивает покупатель) 1%.
Оценка недвижимости
- Оценка дома от 1 000 гривен;
- Оценка земельного участка от 1 000 гривен.
Услуги ЦНАП
- Государственная регистрация права собственности: 300 – 400 гривен;
Как переоформить дом в селе дешевле
Один из самых выгодных вариантов для передачи жилья родственникам – договор дарения. Этот способ позволяет передать недвижимость безвозмездно, но нужно оформить все документы у нотариуса.
Для родственников первой и второй линии родства – родителей, детей, супругов, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков – налог на дарение 0%. То есть оплачиваются только нотариальные услуги.
В 2025 году средняя стоимость оформления договора дарения для таких родственников обычно не превышает 10 000 гривен.