Какое жилье в Болгарии покупают чаще всего?

Основной спрос в Болгарии приходится на квартиры и апартаменты, пишет Finance.ua.

Больше всего покупателей интересуют новостройки и современные жилые комплексы, где можно получить понятный формат жилья, новые коммуникации и прогнозируемые расходы после покупки.

В крупных городах чаще всего выбирают одно и двухкомнатные квартиры. Такой формат подходит и для собственного проживания, и для аренды, поэтому остается удобным вариантом для местных покупателей и инвесторов.

При выборе жилья люди обращают внимание не только на площадь или цену. Важными становятся энергоэффективность, наличие паркинга и расходы на содержание дома. Именно эти детали могут влиять на решение не менее, чем район.

Дома и таунхаусы тоже присутствуют на рынке, но они не формируют основной спрос. Их чаще рассматривают семьи, которым нужно большее пространство, или покупатели, ищущие жилье в пригороде или курортной зоне.

Как отличается спрос по регионам Болгарии?

София имеет самый дорогой и самый ликвидный рынок, а покупатели здесь чаще ищут квартиры в новых домах. Конкуренция за удачные объекты выше, поэтому цены держатся на высшем уровне.

Пловдив воспринимают как более доступную альтернативу столице. Город имеет развитую инфраструктуру, но стоимость жилья здесь ниже, чем в столице. Поэтому Пловдив чаще выбирают те, кто ищет квартиру для постоянного проживания.

Варна и Бургас имеют другую логику спроса. Эти города сочетают обычную городскую жизнь с курортным рынком, поэтому покупатели часто смотрят на жилье не только как на место для себя, а и как на актив для сезонной аренды.

В крупных городах также заметен интерес к пригородов. Покупатели ищут больше пространства, паркинг и лучшее качество жилья за более низкую цену, чем в центральных районах.

Какова стоимость квадратного метра в этих регионах?

По данным Numbeo, София ожидаемо остается самой дорогой среди этих городов. В центре столицы квадратный метр стоит в среднем 3 700 евро, а вне центра – 2 500 евро.

У Пловдиве цены ниже. В центре города квадратный метр стоит в среднем 2 000 евро, а вне центра – 1 300 евро.

У Варне средняя цена квадратного метра в центре составляет 2 600 евро. Вне центра жилье стоит в среднем 1 700 евро за квадратный метр.

У Бургасе квадратный метр в центре стоит в среднем 2 00 евро. Вне центра средняя цена составляет 1 400 евро за квадратный метр.

