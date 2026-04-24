Какую квартиру продают в центре Львова?

Как сообщает Офис охраны культурного наследия, дом на улице Князя Мстислава Удатного, 5, во Львове имеет статус памятника архитектуры.

Квартиру выставили на продажу через объявления на платформах недвижимости. Стоимость составляет примерно от 95 до 120 тысяч долларов.

В горсовете сообщают, что дом официально признали аварийным. Конструкции имеют повреждения и нуждаются в восстановлении. Из-за статуса памятника любые работы в квартире или доме нужно согласовывать с органами охраны культурного наследия.

Владельцы не реагируют на вызовы и не выполняют предписания, поэтому материалы переданы в правоохранительные органы,

– отмечают в соцсетях Офиса.

Почему такая покупка может быть опасной?

Основной риск связан с техническим состоянием здания.

В помещении проводились самовольные работы без разрешений, что могло повредить важные конструкции дома. На видео видны признаки опасных вмешательств: демонтированные перегородки, подпертый потолок. Это может представлять угрозу не только для квартиры, но и для всего дома,

– отмечают в Офисе.

Такие здания могут признать непригодными для проживания. В таком случае жителей выселяют, а владелец не может пользоваться квартирой.

Дополнительные трудности создает статус памятника архитектуры. Владелец не может самостоятельно менять планировку или проводить ремонт без разрешений. Если предыдущие работы выполняли с нарушениями, новому владельцу придется это исправлять.

Важно понимать: восстановление такого объекта - это сложный и дорогостоящий процесс, который требует специалистов и времени,

– отмечает Офис.

Также специалисты отмечают, что приобрести эту квартиру законным способом сейчас невозможно. Отсутствуют необходимые документы, в частности охранный договор, а также невозможно получить согласование на продажу до восстановления жилья.

Что известно о старейших усадьбах во Львове?

Во Львове в конце 19 века начали активно возводить частные виллы для архитекторов, предпринимателей и профессоров. Многие из этих домов сохранились по сей день и остаются заметной частью исторической застройки города.

Например, Вилла "Юлиетка" на улице Метрологической, принадлежавшая архитектору Юлиану Захаревичу – ректору Львовской политехники и одному из самых известных творцов львовской архитектуры.