Почему жилье может не отображаться в Дії?

Чаще всего трудности возникают с недвижимостью, право собственности на которую оформили до 2013 года, пишет "Новости.LIVE".

Поэтому владельцам приходится отдельно вносить данные в реестр, иначе жилье не будет отображаться в Дії. Такие ситуации часто возникают при продаже квартиры, оформлении наследства или попытки воспользоваться государственными услугами онлайн.

Проблемы также возникают из-за некачественных цифровых копий. Если сканы размытые, обрезанные или затемненные, государственный регистратор может остановить рассмотрение заявления. Особенно внимательно проверяют страницы с адресом объекта, данными владельца и номером документа.

Задержки возможны и из-за расхождений в документах на жилье. Например, в бумагах могут отличаться площадь квартиры, адрес или написание фамилии владельца. В таком случае человеку придется дополнительно подтверждать данные.

Как зарегистрировать недвижимость через Дию?

Подать заявление могут владельцы или совладельцы жилья, которое оформили до 1 января 2013 года. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись и цифровые копии документов на недвижимость.

Чтобы внести жилье в реестр, нужно:

Авторизоваться на портале Дия с помощью квалифицированной электронной подписи. Проверить корректность личных данных в профиле. Выбрать услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Заполнить онлайн-заявление и добавить сканкопии документов, подтверждающих права собственности. Подписать заявление электронной подписью и отправить его на рассмотрение.

После подачи заявления пользователь может отслеживать его статус в личном кабинете. В случае положительного решения информация о жилье появляется в реестре, а владелец получает электронную выписку.

Сколько времени занимает регистрация недвижимости?

Если вы покупали или регистрировали жилье до 2013 года, скорее всего, сведений о нем в электронном реестре (Государственный реестр вещных прав) нет. Но не обязательно идти к регистратору или в ЦНАП - все можно сделать онлайн,

– объясняют на странице Департамента государственной регистрации.

В стандартных случаях процедура длится до пяти рабочих дней. После проверки документов информацию вносят в Государственный реестр вещных прав, а владелец получает электронную выписку.

Впрочем, сроки могут увеличиться, если государственному регистратору нужно обращаться в архивы БТИ или отправлять дополнительные запросы. Из-за этого оформление иногда затягивается до 35 дней.

Больше времени проверка занимает и тогда, когда заявитель подал неполный пакет документов или в реестрах есть противоречивые данные о недвижимости. Отдельно специалисты проверяют, не зарегистрировали ли право собственности ранее.

Почему могут отказать в регистрации недвижимости?

Чаще всего проблемы возникают из-за документов. Исправления в бумагах, отсутствующие подписи или неполный пакет справок являются прямым основанием для отказа.

Еще одна распространенная причина – обращение лица без полномочий. Если документы подает представитель с просроченной доверенностью или без четко определенных прав, процедуру сразу останавливают.

А также противоречия в реестрах. Если данные в документах не совпадают с информацией в государственных базах или право уже оформлено на другое лицо, сначала нужно устранить эти разногласия.