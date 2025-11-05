24 Канал дослідив вартість переоформлення будинку у селі та з'ясував, щоб переоформити хату вартістю близько 500 тисяч гривень, необхідно витратити від 50 тисяч гривень.

Що впливає на вартість переоформлення

Фінальна сума залежить від того, у який спосіб передається право власності:

купівля-продаж;

дарування;

спадкування.

Для кожної процедури діють окремі податкові правила. Також важлива ринкова вартість нерухомості, адже більшість податків нараховується у відсотках саме від ціни об'єкта. Вартість послуг нотаріуса й оцінювача може відрізнятися залежно від регіону.

Юрист Іван Топор у коментарі для 24 Каналу зазначив, що на суму впливають строк володіння майном, кількість угод протягом року та додаткові дії, які має здійснити нотаріус.

Важливо! Якщо продавець володів будинком більше ніж 3 роки й це перший продаж нерухомості у поточному році, податок на доходи та військовий збір не сплачуються. У такому випадку витрати можуть знизитися до 14 тисяч гривень.

Скільки коштують основні етапи переоформлення

Під час переоформлення будинку у 2025 необхідно оплатити декілька різних послуг, що формують суму, повідомляє АН "Маяк".

Нотаріальні послуги

Посвідчення договору купівлі-продажу від 6 000 до 10 000 гривень ;

; Реєстрація права власності близько 1 000 гривень.

Податки та збори

ПДФО 5% від вартості нерухомості;

Військовий збір 1,5%;

Пенсійний фонд (оплачує покупець) 1%.

Оцінка нерухомості

Оцінка будинку від 1 000 гривень;

Оцінка земельної ділянки від 1 000 гривень.

Послуги ЦНАП

Державна реєстрація права власності: 300 – 400 гривень;

Як переоформити будинок у селі дешевше

Один із найвигідніших варіантів для передачі житла родичам – договір дарування. Цей спосіб дозволяє передати нерухомість безоплатно, але потрібно оформити всі документи у нотаріуса.

Для родичів першої та другої лінії споріднення – батьків, дітей, подружжя, братів, сестер, бабусь, дідусів і онуків – податок на дарування 0%. Тобто сплачуються лише нотаріальні послуги.

У 2025 році середня вартість оформлення договору дарування для таких родичів зазвичай не перевищує 10 000 гривень.